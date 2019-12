Condividi su

Elezioni Regno Unito 2019: affluenza, exit poll e risultati in diretta – LIVE

Oggi, giovedì 12 dicembre 2019, il Regno Unito chiamato alle urne in occasione di un’importantissima tornata di elezioni parlamentari.

11.00 Comincia la diretta TP del voto per il Parlamento britannico: come è andata l’ultima volta?

Elezioni Regno Unito 2019: uscire dallo stallo sulla Brexit

Quelle che si stanno svolgendo oggi sono elezioni anticipate: in teoria, il Regno Unito sarebbe dovuto andare alle urne nel 2022. Tuttavia, a fine ottobre si è optato per lo scioglimento anticipato del Parlamento: il motivo principale è il duraturo stallo sulla fondamentale questione della Brexit causato in buona parte dal fatto che il voto di due anni fa non ha consegnato la maggioranza assoluta a nessun partito. Dal 2017, i Conservatori, la forza politica più votata, sono al governo con l’appoggio esterno del DUP: d’altra parte, l’alleanza con il partito unionista nordirlandese si è spesso arenata proprio su questioni relative all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Boris Johnson, diventato premier il 24 luglio scorso dopo le dimissioni di Theresa May, si è detto favorevole a un ritorno alle urne poco dopo il suo insediamento a Downing Street. A quel punto, però i Laburisti hanno cercato di temporeggiare il più possibile temendo che la data delle elezioni sarebbe stata troppo vicina al 31 ottobre, quella prefissata per la Brexit, determinando così lo scenario del “no deal”, ovvero dell’uscita del Regno Unito dall’Ue senza un accordo con Bruxelles. Una volta rinviata la Brexit al 31 gennaio, però, anche la forza di opposizione ha dato il via libera all’apertura anticipata dei seggi.

Sistema elettorale e media sondaggi

Stando alla media dei sondaggi elettorali pubblicata dal Financial Times, attualmente, sono in vantaggio i Conservatori che potrebbero raccogliere fino al 43% dei consensi. Dietro ci sono i Laburisti con il 33% e poi i LibDem con il 13%. Il Partito nazionalista scozzese (SNP), in questo momento, è dato al 4%, il Brexit Party al 3% e i Verdi intorno al 2%. Guardando ai dati elaborati dai singoli istituti demoscopici, i Conservatori oscillano tra il 41% e il 46%, i Laburisti tra il 31% e il 36%, i LibDem tra l’11% e il 15%, l’SNP potrebbe arrivare fino al 5%, invece, il Brexit Party non dovrebbe comunque superare il 4% come i Verdi.

La Camera dei Comuni britannica è composta da 650 membri (533 per l’Inghilterra, 59 per la Scozia, 40 per il Galles e 18 per l’Irlanda del Nord), che vengono eletti in altrettanti collegi uninominali (costituencies) con il metodo First-past-the-post: in pratica, a un candidato basta ricevere un voto in più degli avversari per vincere il seggio. Chiarito questo, basandosi sulle intenzioni di voto, i Conservatori potrebbero eleggere 339 deputati, i Laburisti 231, l’SNP 41 e i LibDem 15.

