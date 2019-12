Condividi su

Dove vedere Bologna-Atalanta in diretta streaming o in tv

Bologna-Atalanta, match valido per la 16a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 15 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Dall’Ara.

Bologna-Atalanta: come arrivano le squadre

Nonostante la squadra di Mihajlovic abbia offerto delle buone prestazioni, negli ultimi cinque impegni in campionato i rossoblu hanno trovato la vittoria una sola volta, nella trasferta al San Paolo contro il Napoli. Nelle altre quattro partite il Bologna ha perso contro Milan, Sassuolo e Inter, ottenendo inoltre un pari in casa contro il Parma. La squadra felsinea si trova al 12esimo posto in classifica con 16 punti insieme alla Fiorentina.

Situazione completamente opposta quella dell’Atalanta che, reduce dall’impresa di mercoledì in Champions, sta attraversando un grande periodo di forma. In campionato la Dea viene da due vittorie consecutive contro il Brescia in trasferta e sul Verona in casa nell’ultimo turno. La squadra di Gasperini occupa il sesto posto con 28 punti ad un punto di distanza da Cagliari e Roma.

I precedenti di Bologna-Atalanta

Negli ultimi quattro precedenti, la squadra nerazzurra è uscita vittoriosa dal Dall’Ara per tre volte: l’ultima vittoria risale al 4 novembre 2018, con il risultato finale di 1-2, mentre l’affermazione più recente dei padroni di casa è datata novembre 2015, grazie ad un secco 3-0.

Le probabili formazioni del match

BOLOGNA – Nei padroni di casa ritrova posto a centrocampo Medel, con Dzemaili sulla trequarti. In porta Skorupski, confermato Denswil come terzino sinistro. In attacco torna Orsolini a discapito di Skov Olsen; reparto completato da Sansone e Palacio.

ATALANTA – Lasciata alle spalle l’impresa europea, Gasperini pensa già chi mandare in campo. In porta Gollini, in difesa ballottaggio serrato tra Palomino e Masiello, con l’argentino in leggero vantaggio sul difensore ex Bari. A centrocampo De Roon potrebbe far rifiatare Pasalic, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Malinosvkyi e Gomez a supporto di Luis Muriel. Ancora infortunati Zapata e Ilicic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Muriel.

Dove vedere Bologna-Atalanta in diretta tv o streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

