Mads Mikkelsen in Death Stranding. Biografia e carriera dell’attore

Negli ultimi anni la Motion Capture ha fatto dei passi da gigante, al punto che sempre più attori hanno iniziato a prestare il proprio volto anche nell’ambito dei videogiochi. Tra questi è presente Mads Mikkelsen, attore danese noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal e aver lavorato a stretto contatto con il regista Nicholas Winding Refn. Mikkelsen, così come il regista, ha vestito i panni di un personaggio nel capolavoro videoludico che porta la firma di Hideo Kojima: Death Stranding. Prima di passare al ruolo di Mikkelsen nel titolo per ps4, diamo un’occhiata alla biografia e carriera dell’attore.

Biografia e carriera dell’attore

Mads Mikkelsen nasce a Copenhagen il 22 novembre 1965 da madre infermiera e padre bancario. Da giovane si dedica allo studio della danza presso l’accademia di Göteborg. Lavora come ballerino per ben 10 anni e solo successivamente scoprirà il mondo della recitazione. Precisamente, nel 1996 inizia questa nuova strada presso la scuola teatrale di Aarhus. Nello stesso anno, è scelto da Nicholas Winding Refn per interpretare Tonny nella saga di Pusher. L’esordio sul grande schermo è un successo tale da creare un sodalizio con il regista, per il quale lavorerà nei sequel del film e nella pellicola Valhalla Rising.

La svolta nell’ambito cinematografico avviene nel 2012, anno in cui vince il premio come miglior attore al Festival di Cannes per il ruolo ne Il Sospetto, regia di Thomas Vinterberg.

Successivamente approda anche nel mondo della televisione, interpretando il serial killer più famoso di tutti i tempi: Hannibal Lecter. La serie, nonostante l’acclamazione da parte della critica, vede la fine del progetto nella terza stagione.

Nel 2019 ottiene un ulteriore riconoscimento, questa volta in terra videoludica, per la sua performance in Death Stranding: l’interpretazione dell’enigmatico Clifford Hunger lo porta alla vittoria di un riconoscimento nei Game Awards del medesimo anno.

Mads Mikkelsen: il ruolo in Death Stranding

Death Stranding è uno dei titoli videoludici creato dalla mente di Hideo Kojima. L’ambientazione ci porta in un mondo post-apocalittico in cui accadono strani fenomeni: alcune creature, provenienti dall’aldilà, invadono il mondo e un fenomeno climatico, chiamato “Cronopioggia” mette a repentaglio la vita di ogni essere umano: quest’ultima plasma e modella lo spazio-tempo accelerando il corso dell’invecchiamento a chiunque ne venga a contatto. In questo gioco, Mads Mikkelsen ha prestato il volto a un misterioso personaggio: Clifford “Cliff” Hunger, un individuo di dubbia origine e provenienza che è ossessionato dal “Bridge Baby” (BB) del protagonista. I Bridge Babies sono bambini speciali (e prematuri) strappati dalle madri morte. Essi hanno il potere di mettersi in contatto con le creature dell’aldilà e farle percepire visivamente al portatore, il quale sviluppa una profonda connessione con il proprio Bridge Baby arrivando anche a condividerne i ricordi. In qualche modo, Cliff Hunger sembra avere un legame particolare con il BB di Sam Bridges, una storia che verrà svelata solo giocando a Death Stranding.

