The Game Awards: tutti i vincitori di quest’anno nelle varie categorie

Conclusosi l’evento losangelino, abbiamo finalmente tutti i vincitori del 2019; andiamo ad esporre una panoramica del resoconto di quest’anno nelle molteplici categorie e scopriamo insieme quali sono stati i videogiochi premiati.

Game Awards 2019, i vincitori

The Game Awards è un evento che si svolge a Los Angeles presentato da Geoff Keighley, in cui vengono premiati i miglior giochi ed Esports dell’anno e, oltre a ciò, presentano anteprime di nuovi videogiochi o già annunciati. Ecco la lista di candidati e vincitori del 2019:

Miglior Narrativa va a Disco Elysium (ZA/UM), il resto dei candidati sono:

A Plague Tale: Innocence (Asobo Studio/Focus Home Interactive);

Control (Remedy Entertainment/505 Games);

Death Stranding (Kojima Productions/Guerrilla Games/SIE);

The Outer Worlds (Obsidian Entertainment/Private Division).

Miglior Gioco Indipendente va a Disco Elysium (ZA/UM), il resto dei candidati sono:

Baba Is You (Arvi Teikari/Hempuli Oy);

Katana ZERO (Askiisoft/Devoler Digital);

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna Interactive);

Untitled Goose Game (House House/Panic).

Miglior RPG va a Disco Elysium (ZA/UM), il resto dei candidati sono:

Final Fantasy XIV (Square Enix);

Kingdom Hearts III (Square Enix);

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom);

The Outer Worlds (Obsidian Entertainment/Private Division).

Fresh Indie Game Presented by Subway va a ZA/UM (Disco Elysium), il resto dei candidati sono:

Nomada Studio (Gris);

DeadToast Entertainment (My Friend Pedro);

Mobius Digital (Outer Wilds);

Mega Crit (Slay the Spire);

House House (Untitled Goose Game).

In questa prima parte di nomination si può evincere che Disco Elysium ha portato a casa ben quattro premi dei The Game Awards 2019 (miglior narrativa, miglior gioco di ruolo, miglior gioco indipendente e miglior nuovo studio indipendente). Andiamo avanti con i prossimi vincitori:

Miglior Game Direction va a Death Stranding (Kojima Productions/Guerrilla Games/SIE), gli altri candidati sono:

Control (Remedy Entertainment/505 Games);

Resident Evil 2 (Capcom);

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision);

Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna).

Miglior Colonna Sonora va a Death Stranding (Kojima Productions/Guerrilla Games/SIE), gli altri candidati sono:

Cadence of Hyrule (Brace Yourself Games/Nintendo);

Devil May Cry 5 (Capcom);

Kingdom Hearts III (Square Enix);

Sayonara Wild Hearts(Simogo/Annapurna Interactive).

Miglior Interpretazione va a Mads Mikkelsen (Cliff/Death Stranding), gli altri candidati sono:

Ashly Burch (Parvati Holcomb/The Outer Worlds);

Courtney Hopeas (Jesse Faden/Control);

Laura Bailey (Kait Diaz/Gears 5);

Matthew Porretta (Dr. Casper Darling/Control);

Norman Reedus (Sam Porter Bridges/Death Stranding).

Anche Death Stranding porta a casa ben tre premi dei The Game Awards 2019 (miglior game direction, miglior colonna sonora e miglior interpretazione). Continuiamo con i premi:

Miglior Art Direction va a Control (Remedy Entertainment/505 Games), gli altri in nomination sono:

Death Stranding (Kojima Productions/Guerrilla Games/SIE);

Gris (Nomada Studio/Devolver Digital);

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive);

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision);

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Grezzo/Nintendo).

Miglior Audio Design va a Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision), gli altri in nomination sono:

Control (Remedy/505 Games);

Death Stranding (Kojima Productions/Guerrilla Games/SIE);

Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios);

Resident Evil 2 (Capcom);

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision).

Miglior gioco d’impatto sociale va a Gris (Nomada Studio/Devolver Digital), gli altri in nomination sono:

Concrete Genie (Pixelopus/SIE);

Kind Words (Popcannibal);

Life is Strange 2 (Dontnod/Square Enix);

Sea of Solitude (Jo-Mei Games/EA).

Miglior gioco supportato dagli sviluppatori va a Fortnite (Epic Games), gli altri in nomination sono:

Apex Legends (Respawn);

Destiny 2 (Bungie Studios);

Final Fantasy XIV (Square Enix);

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft).

Miglior gioco mobile va a Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision), gli altri in nomination sono:

GRINDSTONE (Capybara Games);

Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna Interactive);

Sky: Children of Light (Thatgamecompany);

What the Golf? (Tribland).

Miglior supporto community va a Destiny 2 (Bungie Studios), gli altri in nomination sono:

Apex Legends (Respawn/EA);

Final Fantasy XIV (Square Enix);

Fortnite (Epic Games);

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft).

Miglior gioco VR/AR va a Beat Saber (Beat Games), gli altri in nomination sono:

Asgard’s Wrath (Sanzaru Games/Oculus Studios);

Blood & Truth (SIE London Studio/SIE);

No Man’s Sky (Hello Games);

Trover Saves the Universe (Squanch Games).

Miglior gioco d’azione va a Devil May Cry 5 (Capcom), gli altri in nomination sono:

Apex Legends (Respawn/EA);

Astral Chain (Platinum Games/Nintendo);

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision);

Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios);

Metro Exodus (4A Games/Deep Silver).

Miglior gioco d’avventura va a Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision), gli altri in nomination sono:

Borderlands 3 (Gearbox/2K);

Control (Remedy/505 Games);

Death Stranding (Kojima Productions/Guerrilla Games/SIE);

Resident Evil 2 (Capcom);

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Grezzo/Nintendo).

Miglior picchiaduro va a Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo), gli altri in nomination sono:

Dead or Alive 6 (Team Ninja/Koei Tecmo);

Jump Force (Spike Chunsoft/Bandai Namco);

Mortal Kombat 11 (NetherRealm/WBIE);

Samurai Showdown (SNK/Athlon).

Miglior gioco per famiglia va a Luigi’s Mansion 3 (Next Level Games/Nintendo), gli altri in nomination sono:

Ring Fit Adventure (Nintendo EPD/Nintendo);

Super Mario Maker 2 (Nintendo EPD/Nintendo);

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo);

Yoshi’s Crafted World (Good-Feel/Nintendo).

Miglior gioco di strategia va a Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Koei Tecmo/Nintendo), gli altri in nomination sono:

Age of Wonders: Planetfall (Triumph Studios/Paradox);

Anno 1800 (Blue Byte/Ubisoft);

Total War: Three Kingdoms (Creative Assembly/Sega);

Tropico 6 (Limbic Entertainment/Kalypso Media);

Wargroove (Chucklefish).

Miglior gioco di sport/corse va a Crash Team Racing Nitro-Fueled (Beenox/Activision), gli altri in nomination sono:

DiRT Rally 2.0 (Codemasters);

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES Productions/Konami);

F1 2019 (Codemasters);

FIFA 20 (EA Sports).

Miglior gioco multigiocatore va a Apex Legends(Respawn/EA), gli altri in nomination sono:

Borderlands 3 (Gearbox/2K);

Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision);

Tetris 99 (Arika/Nintendo);

Tom Clancy’s The Division 2 (Massive Entertainment/Ubisoft).

Miglior Content Creator va a Shroud – Michael Grzesiek, gli altri in nomination sono:

Courage – Jack Dunlop;

Dr. Lupo – Benjamin Lupo;

Ewok – Soleil Wheeler;

Grefg – David Martínez.

Miglior gioco dell’anno va Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision), di cui ne abbiamo parlato in un precedente articolo, gli altri in nomination sono:

Control (Remedy/505 Games);

Death Stranding (Kojima Productions/Guerrilla Games/SIE);

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco/Sora/Nintendo);

Resident Evil 2 (Capcom);

The Outer Worlds (Obsidian/Private Division).

Ed infine passiamo ai premi dati per gli Esports:

Miglior gioco Esports va a League of Legends (Riot Games), il resto dei candidati sono:

Counter-Strike: Global Offensive (Valve);

DOTA2 (Valve);

Fortnite (Epic Games);

Overwatch (Blizzard).

Miglior giocatore Esports va a Kyle ‘BughàGiersdorf (Immortals, Fortnite), il resto dei candidati sono:

Lee ‘Faker’ Sang-hyeok (SK Telecom/League of Legends);

Luka ‘Perkz’ Perkovic (G2 Esports/League of Legends);

Oleksandr ‘S1mple’ Kostyliev (Natus Vincere/CSGO);

Jay ‘SinatraàWon (SF Shock/Overwatch).

Miglior team Esports va a G2 Esports (LOL), il resto dei candidati sono:

Astralis (CS: GO);

OG (DOTA2);

San Francisco Shock (OWL);

Team Liquid (CS: GO).

Miglior evento Esports va a League of Legends World Championship 2019, il resto dei candidati sono:

2019 Overwatch League Grand Finals;

EVO 2019;

Fortnite World Cup;

IEM Katowice 2019;

The International 2019.

Miglior coach Esports va a Danny ‘Zonic’ Sørensen (Astralis, CSGO), il resto dei candidati sono:

Eric ‘adreN’ Hoag (Team Liquid/CS: GO);

Nu-ri ‘Cain’ Jang (Team Liquid/LOL);

Fabian ‘GrabbZ’ Lohmann (G2 Esports/LOL);

Kim ‘KkomàJeong-gyun (SK Telecom T1/LOL);

Titouan ‘SockshkàMerloz (OG/DOTA2).

Miglior presentatore Esports va a Eefje “Sjokz” Depoortere, il resto dei candidati sono:

Alex “Machine” Richardson;

Paul “Redeye” Chaloner;

Alex “Goldenboy” Mendez;

Duan “Candice” Yu-Shuang.

