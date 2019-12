Condividi su

Giochi di successo, i titoli che forse avete mancato

In questi ultimi anni abbiamo potuto vedere l’avvento di molteplici titoli, sia per console che per PC, chi più di rilievo chi meno; scopriamo insieme alcuni giochi di un certo rilievo che forse non avete ancora avuto il piacere di approfondire.

Giochi che forse vi siete persi

Tra i giochi di successo non possiamo non citare il da poco pluripremiato ai The Game Awards 2019, Disco Elysium; sviluppato e pubblicato da ZA/UM, il titolo è un GDR investigativo con visuale isometrica. L’open world vi colpirà per le meccaniche da gioco di ruolo e per la grafica, le cui colorazioni e disegni ricordano vagamente le opere di Gipi.

Il prossimo titolo che, per chi ha poca dimestichezza con gli RPG o non segue molto i media videoludici, potrebbe esservi sfuggito è Undertale; sviluppato da Toby Fox, è attualmente uno dei giochi con voti più alti ed ha ricevuto dalla critica elogi come uno dei più grandi innovatori del genere RPG/fantasy. La particolarità del gioco è che, oltre a poter combattere normalmente i mostri, vi permettera di dialogare con essi (cercando di capire i loro problemi) senza appunto doverli uccidere; molte volte il titolo romperà la quarta parete.

The Witness, sviluppato da Thekla, Inc., è un puzzle game ambientato su un’isola; il gioco è pieno di enigmi da risolvere, dove gli indizi possono essere trovati tramite l’ambiente e registrazioni audio sparse per l’isola. La bellezza del titolo sta nel tipo di colorazioni usate per adornare il mondo di gioco, che vi daranno l’impressione di muovervi in un quadro.

Altro titolo di rilievo è Nier: Automata, seguito dello spin-off uscito nel 2010, è sviluppato da Platinum Games ed è un GDR d’azione; elogiato dalla critica per la sua narrazione coinvolgente, musiche di prim’ordine e per il gameplay adrenalinico. Il gioco ha molte citazioni filosofiche oltre a prendere per la gola i fan degli anime (per i suoi risvolti di trama).

Infine, abbiamo Broken Age, sviluppato dai Double Fine Productions, è un’avventura grafica; classico titolo punta e clicca, uno dei creatori è il designer Tim Schafer. La particolarità del gioco è che vi farà impersonare due protagonisti (un maschio ed una femmina) in due mondi diversi, in cui seguirete le loro vicende in contemporanea ma senza avere apparenti interazioni o connessioni tra di loro.

