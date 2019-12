Condividi su

Pesce fresco a Natale 2019: ecco come riconoscerlo al banco

Ecco riportate di seguito poche, semplici ma efficaci regole per riconoscere il pesce fresco ora che con le festività natalizie ci si appresta a passare tante ore in cucina ancora prima che a tavola.

Pesce fresco: non basta l’odore

Riconoscere il pesce fresco è quasi un’arte, tuttavia, anche se non si ha una grossa esperienza si può evitare di acquistarne di scarsa qualità tenendo a mente poche, semplici ma efficaci regole. In primis, è bene considerare che anche i pesci variano da stagione a stagione (proprio come la frutta); tra dicembre e gennaio è opportuno scegliere cefalo, muggine, nasello, sardina, sogliola, spigola, triglia.

Detto ciò, naturalmente, tra i fattori che indicano la freschezza del pesce non si può non citare l’odore: più tende all’acre meno il pesce è fresco, quando il pesce è appena pescato ha un odore che assomiglia molto a quello delle alghe marine. D’altra parte, non è difficile nascondere il cattivo odore del pesce: spesso basta usare dell’ammoniaca. Per questo è opportuno basarsi anche su altri fattori per orientarsi nella scelta.

Come riconoscerlo?

Innanzitutto, bisogna fare attenzione agli occhi del pesce: questi devono essere bombati, convessi, per dirlo in modo più semplice, sporgenti; parallelamente la cornea deve presentarsi trasparente e la pupilla nera e brillante (se c’è una macchia bianca all’interno significa che il pesce è congelato). In secondo luogo, se il pesce è fresco avrà delle branchie di colore rosso intenso magari con qualche goccia di sangue (che non ha avuto tempo di coagularsi) – basta tirare su l’opercolo che si trova alla base della testa per controllare – e la pelle non presenterà lacerazioni. In generale, le squame devono essere ben aderenti alla pelle.

Bisogna fare attenzione inoltre anche al muco cutaneo, una sorta di pellicola trasparente che ricopre il pesce (e che ne favorisce il movimento in acqua): deve essere acquosa e pressoché trasparente. Quest’ultima rende il pesce iridescente: dunque, se si presenta opaco probabilmente è meglio acquistare altro. Se il pesce è di giornata, infine, mostrerà una carne compatta ed elastica ma anche un’evidente rigidità cadaverica (il rigor mortis dura molto meno nei pesci rispetto ai mammiferi): in sostanza, prendendolo dalla testa o dalla coda resta abbastanza “in linea” invece di piegarsi “come un calzino”.

