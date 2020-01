Condividi su

Auguri di Capodanno 2020: frasi Whatsapp da inviare agli amici e parenti

Dopo gli auguri di Natale, un’altra occasione di interagire con i nostri amici augurando loro ogni fortuna per l’anno che verrà è la vigilia di Capodanno. Ognuno di noi, comunque sia andato l’anno che volge al termine , spera che il prossimo sia ancora migliore: niente di meglio, quindi, che usare i social e le app per augurare felicità e fortuna per il 2020.

Le frasi classiche per gli auguri di Capodanno

Classiche sì, ma non banali: ecco la prima regola per gli auguri di Capodanno. Frasi che non siano troppo eccentriche, ma che facciano capire al destinatario che non ci si è limitati a un semplice “Buon Anno”. Qui alcuni esempi:

“Che i momenti felici e il calore dei ricordi illuminino il tuo nuovo anno. Buon 2020!”

“Metti le ali ai tuoi sogni e consenti loro di diventare realtà. Buon anno”

“2020. Tutto quello che desideri aspetta solo di essere realizzato.”

“Ti auguro che il Nuovo Anno inizi bene, prosegua come desideri e termini con grandi soddisfazioni.”

“Brindo all’anno che verrà e alla tua felicità. Buon anno!”

“Auguro a te e a tutta la tua famiglia un 2020 ricco di successi. Buon Anno!”

Un tocco di originalità può essere portato usando per gli auguri di Capodanno un proverbio arabo:

“Ciò che sta arrivando è meglio di ciò che è andato” .

Frasi per i più romantici

Bisogna pensare anche a chi vive una bella storia d’amore e vuol far sapere al partner che è sempre nei suoi pensieri, anche al momento degli auguri di Capodanno:

“Quando la mano di un uomo sfiora la mano di una donna, tutti e due toccano l’eternità. Tanti auguri, piccola mia. Ti amo”

“Buon anno a te amore mio, a questo nuovo inizio insieme, a questa nuova avventura che ci prepariamo ad accogliere!”

“Nell’amore si devono costruire i ricordi. Solo così gli attimi diventano minuti; i minuti, ore; le ore, giorni; i giorni, vita. Ti auguro un meraviglioso anno nuovo, amore mio”

“Grazie perché anche quest’anno mi hai dimostrato che sei una persona speciale. Grazie perché solo con te ho capito cosa vuol dire amare. Grazie perché saperti vicino mi rende più forte che mai: farei di tutto per te, e brindo a un nuovo anno insieme!”

“Ti amo, ti amo, ti amo… Non riesco a scrivertelo 2020 volte, ma tieni conto che l’abbia fatto!”

Auguri di Capodanno: le frasi dei personaggi famosi

Anche chi è, o è stato, famoso ha dovuto fare gli auguri di Capodanno ad amici e parenti. In questa occasione può essere utile riciclare le loro frasi augurali, ad esempio iniziando da Pablo Neruda:

“Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare. Apprendi dagli audaci, dai forti, da chi non accetta compromessi, da chi vivrà malgrado tutto. Alzati e guarda il sole nelle mattine e respira la luce dell’alba. Tu sei la parte della forza della tua vita. Adesso svegliati, combatti, cammina, deciditi e trionferai nella vita; Non pensare mai al destino, perché il destino è il pretesto dei falliti. Buon anno nuovo!”

“La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura” (Seneca)

“Il capodanno è il momento per fare i vostri buoni propositi. La settimana successiva potrete cominciare a piastrellarci la strada per l’inferno, come al solito” (Mark Twain)

“Che questo nuovo anno sia azione, impulso e apertura. Che tu possa compiere il viaggio più bello e articolato di sempre, quello verso il tuo destino” (Fabrizio Caramagna)

Infine, spazio a Giacomo Leopardi e ai suoi personali auguri di Capodanno:

“Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?”

Frasi spiritose per Capodanno

Per finire, chi vuole distinguersi anche quando fa gli auguri di Capodanno, troverà qui di seguito una lista di frasi spiritose:

“Mi raccomando, durante le feste non ingozzarti troppo, altrimenti a Capodanno sarai tu a fare il botto!”

“Rendi la tua piazza più bella per Capodanno: resta a casa! Tanti auguri amico mio”

“Nella notte di San Silvestro, c’è la tradizione di gettare via le cose vecchie. Stai attento di non trovarti tra le mie mani!”

“Inizia bene questo 2020, il 1° Gennaio, festivo, cade di domenica, e si inizia con un bel lunedì. Auguri a tutti”

“Oroscopo per il nuovo anno. Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro e fortuna: gli astri ti sorridono. Amore: gli astri sono piegati in due dal ridere”

“Auguri di buon 2020. Che questo nuovo anno abbia in serbo per te solo momenti felici, grandi soddisfazioni e belle emozioni, così che non possa mai pentirti di averlo vissuto!”

Per chi, invece, vuole fare gli auguri di Capodanno non dimenticando il sentimento religioso:

“Buon 2020, che Dio ti doni, per ogni tempesta un arcobaleno, per ogni lacrima un sorriso e per ogni problema una soluzione”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]