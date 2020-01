Condividi su

Elezioni regionali Calabria 2020: risultati, chi ha vinto e consiglieri

Nonostante il mondo dei media e della politica si sia concentrato prevalentemente sulle elezioni emiliano-romagnole (che hanno visto una vittoria convincente di Bonaccini sulla candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni), si votava anche in Calabria. Qui, la vittoria del centrodestra – guidato da Forza Italia e dall’esperta Jole Santelli – è stata inappellabile. Jole Santelli ottiene il 55,43% a fronte del 30,08% ottenuto da Pippo Callipo. La coalizione di centrodestra stacca di circa venticinque punti quella di centrosinistra, che portava la candidatura dell’imprenditore Pippo Callipo (molto rispettato per gli sforzi volti a fronteggiare l’intrusione capillare della ‘Ndrangheta). C’è il testa a testa tra Lega (12,24%) e Forza Italia (12,46%) per capire quale sarà la forza di centrodestra più votata della Regione. Vediamo i risultati e i Consiglieri regionali eletti.

I risultati delle Elezioni regionali in Calabria: al centrodestra spettano 19 seggi

Il consiglio regionale della Calabria è conformato da 30 consiglieri. Stando ai risultati (mancano alcune sezioni ma i giochi sono praticamente fatti), centrodestra e centrosinistra si ripartiranno l’intera posta in palio. Non c’è spazio né per il M5S, né per il candidato indipendente Tansi. Al centrodestra spetta la maggioranza dei seggi (19 su 30). Forza Italia e Lega dovrebbero ottenere rispettivamente sei e cinque seggi. Seguirebbe poi Fratelli d’Italia, che riuscirebbe a ottenerne quattro. Il resto dei seggi verrebbero suddivisi tra la lista di Jole Santelli, l’Udc e la Casa delle Libertà. Si sottolinea che tanto i consiglieri della lista associata a Jole Santelli, tanto quelli della Casa delle Libertà, presentano esponenti forzisti. Pertanto, il gruppo più numeroso in Consiglio Regionale sarà proprio quello di Forza Italia (che dovrebbe contribuire con 9 membri su 19)

Alle liste di centrosinistra spetteranno 11 seggi su 30, la gran parte di questi destinati al Partito Democratico. I dem risultano la forza politica più votata in Calabria (con il 15,15% delle preferenze per la lista del PD) e avranno 6 Consiglieri regionali. I restanti seggi vengono ripartiti tra la lista di “Io Resto in Calabria e Democratici e Progressisti. Il PD risulterebbe essere il secondo gruppo consiliare più numeroso dopo quello di Forza Italia.

Ancora delle incertezze sui nomi

Nonostante la ripartizione dei seggi sembri già definitiva, c’è ancora incertezza sui nomi dei prossimi Consiglieri Regionali. Chiaramente ci sarà il leader dell’opposizione, il civico Pippo Callipo. Rimanendo tra le file del centrosinistra e partendo dalla circoscrizione Sud, troviamo Nicola Irto (il più votato nella circoscrizione Sud con oltre 12.000 preferenze) e Mimmo Battaglia. Poi, Luigi Tassone e Raffaele Mammoliti per la circoscrizione del Centro. Proseguendo verso Nord, dovrebbero entrare Mimmo Bevacqua e Carlo Guccione.

Passando alle forze politiche che conformeranno la maggioranza e che sosterranno Jole Santelli, troviamo, per Forza Italia;

Gianluca Gallo, Antonio De Caprio (Circoscrizione Nord)

Domenico Tallini, Mario Santacroce (Circoscrizione Centro)

Giovanni Arruzzolo, Mimmo Giannetta (Circoscrizione Sud).

Passando ai consiglieri leghisti, i nomi più probabili sono i seguenti;

Pietro Molinaro, Luigi Novello (Circoscrizione Nord)

Salvatore Gaetano, Filippo Mancuso (Circoscrizione Centro)

Tilde Minasi (Circoscrizione Sud)

Per Fratelli d’Italia troviamo, invece, i seguenti esponenti;

Luca Morrone (Circoscrizione Nord)

Amedeo Nicolazzi (Circoscrizione Centro)

Domenico Creazzo e Giuseppe Neri (Circoscrizione Sud)

C’è ancora incertezza per gli altri nomi: lo scrutinio procede a rilento e ci sarà da attendere ancora qualche ora per conoscere con certezza i nomi di tutti e trenta i consiglieri regionali.

