Come cambia lo scenario politico dopo le elezioni in Emilia-Romagna

Potevano essere le elezioni che avrebbero fatto saltare il banco (ovvero, il governo). Tuttavia, la vittoria rotonda di Stefano Bonaccini sembra mettere a salvo l’esecutivo da qualsiasi tempesta imminente. Il Partito Democratico torna a vincere proprio nella sua roccaforte, ottenendo il 34,68% delle preferenze degli emiliano-romagnoli che si sono recati alle urne. Alla Lega e Fratelli d’Italia non è andata male (nel complesso hanno raggiunto il 40%) ma la “spallata” al governo non c’è stata. Vediamo che scenari si aprono dopo queste elezioni che avevano assunto, per certi versi, il carattere di un referendum sul governo e/o su Matteo Salvini.

Che effetti produrranno i risultati di queste elezioni regionali in Emilia-Romagna

Come detto, la prima conclusione è che non ci sarà crisi di governo. Salvini e Meloni preparavano il colpo decisivo all’esecutivo, con la leader di FDI che assicurò che, in caso di vittoria di Lucia Borgonzoni, avrebbe chiesto a Mattarella di sciogliere le Camere e tornare immediatamente alle urne. Non solo non si è verificato il cambio di colore in Regione: il distacco tra Bonaccini e Borgonzoni è stato molto più ampio (di circa 8 punti) rispetto al previsto (i sondaggi mostravano una forbice massima di quattro punti). In termini di liste, invece, il centrodestra ha retto, grazie alla forza di Lega e Fratelli d’Italia. Il chiaro vincitore è però il Partito Democratico, che torna ad affermarsi come prima forza politica in Emilia-Romagna e acquisisce maggior peso in prospettiva del nuovo accordo con il M5S.

Proprio il tracollo del Movimento 5 Stelle può comportare un riassestamento delle forze all’interno della maggioranza. La lista del Movimento 5 Stelle non ha raggiunto neanche il 5% e non riesce a far eleggere nessun Consigliere. Di Maio ha abbandonato la leadership poco prima di un voto prevedibilmente negativo e ora, senza una guida chiara, il M5S deve ritrovarsi quanto prima per evitare di essere fagocitato dai competitor di destra (Lega e FDI) e centrosinistra (PD). Proprio questa incertezza e debolezza può favorire il Partito Democratico in un rimpasto di governo o in una ridefinizione delle linee guida per il futuro. Dopo queste elezioni che hanno monopolizzato l’attenzione di media e partiti, ci sarà da discutere su temi delicati e importanti come la prescrizione, il nodo Autostrade e il solito rebus Alitalia.

Le elezioni in Emilia-Romagna confermano che l’opposizione è binomio Lega-FDI

Passando dal lato dell’opposizione, si può facilmente osservare come Lega e Fratelli d’Italia siamo ormai le forze trainanti della coalizione. Forza Italia crolla al 2,56%, mentre FDI si avvicina ai nove punti percentuale (praticamente il doppio rispetto al risultato ottenuto alle europee). La Lega è chiaramente il primo partito d’opposizione e Salvini si conferma sempre più leader, nonostante si tratti della prima vera sconfitta subita negli ultimi anni. Il partito di Berlusconi e Tajani potrà provare a far valere il suo peso attraverso il voto strategico del Sud, confermato dalla vittoria contundente della forzista Jole Santelli sull’imprenditore Pippo Callipo (candidato dal centrosinistra).

