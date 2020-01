Bollo auto 2020: quali sono le principali novità? E come funzionano i controlli del fisco in un anno improntato sulla lotta all’evasione fiscale?

Bollo auto 2020: esenzione pagamento, ecco come stana il fisco

Non ci sono particolari novità da segnalare sul bollo auto 2020: a livello nazionale si parla di una nuova modalità di pagamento, ma per i consumatori non cambierà nulla. A livello regionale, invece, ci sono possibilità di sconti e ulteriori esenzioni, ma solo per alcuni automobilisti e a determinate condizioni. Non resta che fare dunque un breve riepilogo sul bollo auto 2020, ricordando che entro il 31 gennaio gli automobilisti saranno tenuti a pagare il bollo scaduto nel mese di dicembre.

Bollo auto 2020: pagamento tramite PagoPa

Nel 2020 il pagamento del bollo auto passerà per il circuito PagoPa. La novità non è così importante, soprattutto dal lato consumatore, che continuerà a versare l’imposta come ha sempre fatto, anche presso le delegazioni Aci che hanno dovuto di recente redigere una smentita che contraddicesse quanto riportato su alcuni media (potete leggerla qui). PagoPa è un circuito pubblico utilizzato per far confluire direttamente verso le PA i relativi pagamenti ivi destinati. Un sistema, per farla breve, nel quale sono diretti tutti i canali di pagamento del bollo (alcuni lo erano anche prima del 2020, quando l’utilizzo di PagoPA non era obbligatorio per tutti).

Inoltre è stretta sull’evasione fiscale, grazie al sistema informatico del Pra che controllerà i dati sui pagamenti del bollo auto, verificando le regolarità dei pagamenti. La gestione torna all’Aci dopo un passaggio alle Regioni durato fino a oggi ma che non ha funzionato come si deve e tramite l’incrocio di dati e informazioni si risalirà agli evasori. Il tempo ci dirà se questo nuovo sistema funzionerà e sarà capace di recuperare il maltolto.

Bollo auto 2020: esenzioni e sconti in Lombardia

Ne abbiamo parlato anche in un recente articolo: in Lombardia gli automobilisti che opteranno per la domiciliazione bancaria relativa al pagamento del bollo auto potranno usufruire di uno sconto sull’imposta del 15%, che potrebbe tranquillamente tradursi in due mensilità. Questa novità è stata pensata dalla Regione per avere una riscossione più semplice e immediata, offrendo in cambio uno sconto importante agli automobilisti.

Gli sconti per le auto ibride

Gli sconti e le esenzioni sono valide anche per gli automobilisti possessori di auto pulite. Tuttavia le agevolazioni non sono identiche a livello nazionale, ma variano di Regione in Regione. Per conoscere quelle previste nella Regione di residenza, si invita a consultarne il sito ufficiale di riferimento e a domandare agli uffici preposti. Nel frattempo, potete leggere un nostro vecchio articolo che ne parla cliccando qui.

