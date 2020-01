Condividi su

Valentino Rossi ritiro 2020: ultime notizie e perché non si ritira

Valentino Rossi si ritira? Ancora non si sa. La notizia certa è che per il MotoGp 2021 Yamaha sarà rappresentata da Maverick Vinales e Fabio Quartararo, giovane promessa francese, attualmente nel team satellite Petronas che ha contrattualizzato con un accordo biennale. Di conseguenza per Valentino Rossi – di cui vi abbiamo parlato in altri nostri articoli come questo – il futuro è al momento incerto. Il pilota che compirà 41 anni il 16 febbraio 2020 non ha ancora deciso quale sarà il suo destino.

Valentino Rossi: devo avere risposte dalla pista e dalle gare

Il campione ha spiegato di aver bisogno di tempo per prendere una decisione. “Dopo gli ultimi cambiamenti tecnici e con l’arrivo del mio nuovo capotecnico, il mio primo obiettivo è essere competitivo quest’anno e continuare la mia carriera come pilota MotoGP anche nel 2021”. Tutto dipenderà dal rendimento. “Per motivi dettati dal mercato dei piloti, Yamaha mi ha chiesto all’inizio dell’anno di prendere una decisione in merito al mio futuro. Coerentemente con quello che ho detto durante l’ultima stagione, ho confermato che non volevo affrettare alcuna decisione e avevo bisogno di più tempo. Yamaha ha agito di conseguenza e ha concluso i negoziati in corso. Prima di prendere una decisione, devo avere risposte che solo la pista e le prime gare possono darmi. Sono felice di sapere che, qualora dovessi decidere di continuare, la Yamaha sarebbe pronta a supportarmi sotto tutti gli aspetti, dandomi una moto identica a quelle del team ufficiale e un contratto factory. Nei primi test farò del mio meglio per fare un buon lavoro insieme al mio team ed essere pronto per l’inizio della stagione”.

Yamaha deve pianificare il futuro ma “abbiamo rispetto” di V. Rossi

Nei confronti di Valentino Rossi c’è comunque piena apertura e disponibilità da parte della Yamaha. Lin Jarvis, managing director Yamaha Motor Racing, ha comunicato che c’è totale volontà di rispettare le decisioni del campione. “La decisione comprensibile di Valentino di valutare la sua competitività nel 2020 prima di prendere qualsiasi decisione sul 2021 è stata qualcosa che Yamaha rispetta e accetta con tutto il cuore. Mentre abbiamo totale rispetto e fiducia nelle capacità e nella velocità di Valentino per il campionato 2020, allo stesso tempo la Yamaha deve anche pianificare il futuro”.

“Se si sentirà sicuro e vorrà continuare a correre, forniremo una YZR-M1 di serie e un supporto tecnico completo. Se deciderà di ritirarsi, continueremo ad espandere le nostre collaborazioni fuori dalla pista con i programmi di allenamento dei giovani piloti della Riders Academy e del Yamaha VR46 Master Camp, e con lui come ambasciatore del marchio Yamaha. Ad ogni modo, questa è tutta una ipotesi: in questo momento abbiamo una stagione piena davanti a noi e posso assicurare ai fan che Valentino avrà il nostro supporto al 100% ogni giorno fino a quando, alla fine, un giorno deciderà di smettere”.

In ogni caso Valentino Rossi continuerà certamente ad essere un protagonista e da campione quale ha dimostrato di essere gli auguriamo ancora tanti successi e tante soddisfazioni.

