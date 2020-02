Condividi su

Rula Jebreal a Sanremo 2020: chi è, carriera e biografia

Rula Jebreal a Sanremo 2020: manca poco all’inizio della prima serata del settantesimo Festival della Canzone Italiano la cui direzione artistica e conduzione è affidata ad Amadeus. Tra le figure che lo affiancheranno nella prima serata sul palco del Teatro Ariston ci saranno anche Diletta Leotta e Rula Jebreal. Quest’ultima presenterà a Sanremo un monologo sulla violenza contro le donne. L’annuncio della sua presenza a Sanremo è stata fonte di polemiche. Alle quali la diretta interessata ha risposto con parole nette. “Evidentemente qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi come me, che appartengono a un’Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace”.

Rula Jebreal a Sanremo 2020, la carriera

Vediamo brevemente il profilo biografico e la carriera della scrittrice giornalista nata ad Haifa il 24 aprile 1973 conosciuta in Italia per aver partecipato anche a programmi di successo come Annozero di Michele Santoro (2006). Dopo aver vissuto a Gerulalemme, Rula Jebreal si trasferisce in Italia nel 1993: grazie ad una borsa di studio ha la possibilità di studiare fisioterapia presso l’Università di Bologna. E dopo la laurea inizia alcune collaborazioni nel campo giornalistico con testate quali Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione approda in Rai, come detto, con Michele Santoro in Annozero.

Vita privata

Rula Jebreal a Sanremo 2020 – Sono abbastanza scarse le informazioni disponibili sulla sua vita privata. Tra le relazioni sentimentali che vengono citate a proposito di Jebreal c’è quella con l’artista Davide Rivalta dal cui rapporto è nata loro figlia Miral. Dopo gli anni trascorsi in Italia, la giornalista si è trasferita a New York col compagno Julian Schnabel di professione regista. A seguire i siti specializzati riportano informazioni circa il matrimonio col banchiere americano Arthur Altschul Jr. E a seguire si narra anche di una relazione con Roger Waters, amico del suo ex marito.

