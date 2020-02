Dove vedere Sanremo 2020 in diretta tv e streaming, o in replica on-demand? Andiamo a rispondere, non dimenticando anche le dirette social.

Dove vedere Sanremo 2020 in diretta streaming o in tv la seconda serata

Dove vedere il Festival di Sanremo 2020? La risposta è molto semplice e sicuramente tutti la conosceranno: sarà sufficiente sintonizzarsi su Rai Uno. Il primo canale del servizio pubblico, infatti, trasmette ogni anno il Festival della Musica Italiana, peraltro uno degli appuntamenti musical-televisivi più seguiti dalla popolazione, tanto da invitare quasi la metà delle persone che abitano in Italia a mettersi davanti al televisore. C’è però chi il televisore non ce l’ha, o meglio, non può fruirne perché magari lavora o perché in quegli orari è fuori casa per un motivo o per un altro. Fortunatamente sarà possibile seguire la diretta live streaming o on-demand, per vedere e rivedere le serate quando si ha un po’ di tempo libero a disposizione.

Dove vedere Sanremo 2020 in diretta tv e streaming

Alla fine del Tg1, quindi poco prima delle 20.30, ci si collegherà con il Teatro Ariston, per un “aperitivo” che precede l’anteprima della serata, trasmessa tra le 20.30 e le 20.45, prima che il Festival abbia effettivamente inizio, ovvero verso le ore 21. È sufficiente sintonizzarsi su RaiUno per vedere tutte le serate del Festival di Sanremo 2020, da martedì 4 a sabato 8 febbraio, atteso giorno della finalissima in cui sarà decretato il vincitore della 70° edizione del Festival, che poi sarà reclutato per l’Eurovision 2020 di maggio.

Chi non può guardare il Festival alla Tv, ma ha un PC, o uno smartphone o un tablet a disposizione, può fruire del servizio streaming della Rai, ovvero RaiPlay. Se siete su PC basta recarsi sul sito ufficiale del servizio, selezionare Dirette e quindi Rai Uno per godervi comodamente sullo schermo del computer la diretta della serata. Su smartphone e tablet sarà possibile scaricare l’apposita applicazione sullo store ufficiale e sintonizzarvi alle ore che abbiamo citato in precedenza per fare lo stesso.

Dove vedere Sanremo 2020 on demand

Per vedere il Festival quando si ha un po’ di tempo libero (magari perché la sera lavorate o avete altri impegni concomitanti) il consiglio è quello di sintonizzarsi sempre su RaiPlay, dove avrete la possibilità di assistere alla trasmissione on-demand, ovvero quando volete voi. Basta cliccare sul programma prescelto (in questo caso Sanremo, ovviamente) e selezionare Play.

La diretta e i buzz sui social

Da non dimenticare le dirette social, che si possono seguire sia sintonizzandosi sugli account dei cantanti in gara, oppure seguendo gli hashtag #FestivaldiSanremo2020, #Sanremo70, #Sanremo o #Sanremo2020, oppure l’account ufficiale @SanremoRai.

