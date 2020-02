Condividi su

Quanto guadagna Dua Lipa: importo e patrimonio netto

Dua Lipa è stata l’ospite internazionale di punta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: il suo brano “New Rules”, con oltre un miliardo di streaming, è al 15esimo posto nella classifica dei brani più ascoltati di sempre Spotify (ad oggi è anche l’artista femminile più ascoltata sulla piattaforma).

Dua Lipa: chi è la cantante?

Il suo non è un nome d’arte, in pratica, Dua Lipa si chiama davvero così. La cantante è nata a Londra il 22 agosto 1995 da genitori di origine kosovara – anche il padre è un cantante – emigrati dall’ex Jugoslavia negli anni 90: il suo nome in albanese significa “amore”. È tornata insieme ai genitori a Pristina, la capitale del Kosovo, quando aveva 11 anni per poi scegliere di stabilirsi definitivamente nel Regno Unito qualche anno dopo. Qui ha lavorato come barista e modella (è alta 1,73 e pesa 58 chili, 90-60-90 le sue misure) ma il suo sogno è sempre stato quello di entrare nel mondo della musica: sin dall’età di 14 anni pubblicava delle cover su Youtube, solo nel 2015 è riuscita a ottenere il suo primo contratto importante con la Warner.

Il successo e i guadagni

Poco dopo è stata inserita tra i candidati al prestigioso premio britannico BBC Sound Of, tuttavia, bisognerà aspettare il 2016 per vederla salire alla ribalta sul palcoscenico internazionale con il singolo “Hotter than Hell” che poi sarà inserito nel primo omonimo album dell’artista, appunto, intitolato “Dua Lipa”. Quest’ultimo conteneva anche la succitata “New Rules”: grazie a questo brano è diventata una popstar di fama mondiale. Nel 2019 ha anche vinto il Grammy come miglior artista esordiente e quello per la migliore canzone dance con “Electricity”. Ad aprile 2020 è prevista l’uscita del secondo album: si intitolerà “Future Nostalgia” ed è stato anticipato da alcuni singoli.

I maggiori guadagni di Dua Lipa arrivano, chiaramente. dalla sua attività di cantante anche se continua anche quella di modella (è testimonial principale di Patrizia Pepe per esempio. Oltre alle vendite dei dischi, i maggiori introiti le provengono proprio dalle piattaforme di streaming e dai social: basta dire che su Instagram ha 40 milioni di follower, inoltre, secondo alcuni stime guadagna circa 35mila euro a settimana solo grazie alle visualizzazioni sul suo canale ufficiale su Youtube. Il suo patrimonio, ma sempre di stime si parla, dovrebbe aggirarsi intorno ai 6-8 milioni di euro.

