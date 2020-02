Maria Grazia Cucinotta è stata ricoverata in ospedale a causa di un malore che l’ha colpita poco prima di andare in scena a teatro.

Maria Grazia Cucinotta in ospedale: malore e condizioni di salute

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 febbraio 2020, Maria Grazia Cucinotta sarebbe dovuta salire sul palcoscenico del Teatro Supercinema di Castellamare di Stabia (Napoli) per recitare accanto a Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, sotto la direzione di Massimilano Vado, nello spettacolo Figlie di Eva. Abbiamo utilizzato il condizionale perché l’attrice non è riuscita a salire sul palco, nonostante le buone intenzioni. Un malore l’ha colta e, dopo una pronta visita medica, è stata ricoverata in ospedale.

Maria Grazia Cucinotta colta da malore: cosa è successo

Maria Grazia Cucinotta era arrivata nel tardo pomeriggio in teatro, ma già all’inizio non era in condizioni di salute ottimali, visto che al momento del suo arrivo stava già accusando malessere. Tuttavia si sentiva pronta per fare la sua parte, forse per non deludere i colleghi né tantomeno i spettatori venuti ad assistere allo spettacolo. Tuttavia la situazione non è migliorata, anzi, la febbre è salita molto alta e si è così deciso di contattare prontamente un medico per una visita con carattere urgente e al contempo è stata chiamata un’ambulanza. L’attrice è stata dunque trasferita all’ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabia.

Come sta Maria Grazia Cucinotta adesso: le condizioni di salute

Stando a quanto si è appreso, l’attrice è stata poi contattata telefonicamente da un tecnico della compagnia, rassicurando sulle proprie condizioni di salute, ma il ricovero è stato confermato. A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, un amico della Cucinotta ha confermato che l’attrice sta bene, e che il malore potrebbe essere stato causato dal troppo stress. “Non dice mai di no e a un certo punto il fisico non regge più”, ha detto.

