Meteo Weekend Italia: previsioni e temperature per San Valentino 2020

Meteo weekend Italia: quali saranno le previsioni? Per San Valentino che tempo è previsto? Oggi, giovedì 13 febbraio, possiamo fare un punto della situazione più credibile e affidabile su che tempo farà nel weekend, e in particolar modo venerdì 14 febbraio 2020, il giorno in cui si celebra la festa degli innamorati. Chissà se in quest’inverno mite e molto poco freddo, il guasto arriverà proprio quando non doveva arrivare.

Previsioni meteo weekend Italia: che tempo farà

Possiamo già anticiparlo: San Valentino sarà soleggiato su molte Regioni italiane, ma altre dovranno fare i conti con la pioggia e, in alcune zone, anche con qualche temporale. Sembra infatti che proprio nella giornata di venerdì l’Italia potrebbe essere interessata da una perturbazione, che però non avrà strascichi di lunga durata. Il fenomeno esordirà nelle ultime ore di giovedì per poi protrarsi fino alla mattinata di venerdì, soprattutto nel Settentrione, e più nello specifico nel Nord-Est. Le piogge, comunque sporadiche, dovrebbero poi trasferirsi nelle Regioni meridionali, e in particolare nel Salento e in Calabria, dove è atteso anche qualche temporale. Il tempo migliorerà invece al Nord nel pomeriggio, così come al Centro, che potrebbe essere interessato da qualche fenomeno sparso in mattinata. Bel tempo sostanzialmente ovunque previsto nel weekend, ma attenzione alla nebbia al Nord nella giornata di domenica.

Le temperature previste

Per quanto riguarda le temperature, a San Valentino si conferma il trend che stiamo vivendo da diversi giorni. -1 a Torino, la minima più alta, mentre la massima record di giornata sarà a Firenze, Roma e Cagliari, dove sono previsti 18 gradi. Trend che sarà confermato anche nei giorni successivi, regalando giornate soleggiate e piacevoli sotto l’aspetto termico.

