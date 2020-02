Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni e ospiti di stasera 14 febbraio

Chissà cos’ha in mente la redazione del Grande Fratello Vip 2020 per San Valentino. L’amato reality show, in onda oggi 14 febbraio dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo undicesimo appuntamento proprio nel giorno dedicato agli innamorati e sicuramente non mancheranno momenti di grande emozione, accese discussioni e inaspettate rivelazioni.

A guidarci in questo viaggio nei sentimenti ci sarà il giornalista e veterano del gossip Alfonso Signorini che potrà contare sulla presenza della coppia di opinionisti formata dall’agente di calcio Wanda Nara e il cantante Pupo, pronti ad offrire il proprio punto di vista su ciò che è accaduto nelle ultime settimane tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello vip!

Il programma condotto da Signorini non finisce mai di stupirci con sorprese, ospiti speciali e continue novità. Nella precedente puntata è stato eliminato Michele Cucuzza, in nomination con Adriana Volpe, Fabio Testi e Barbara Alberti. Quest’ultima però, stanca delle tensioni che si sono create all’interno della casa, deciso di abbandonare il programma. Antonella Elia ha avuto modo di chiarirsi con il suo compagno Pietro delle Piane pizzicato da un settimanale in compagnia della sua fiamma d’un tempo Fiore Argento. L’uomo poi ha tranquillizzato la partner spiegando che l’incontro con la donna è avvenuto solo per motivi lavorativi. Inoltre ha partecipato al Grande Fratello Vip Pedro, fratello di Pago, che ha rivelato al cantante che Serena ha messo un like su Instagram ad una foto del tentatore Alessandro, goccia che ha fatto traboccare il rapporto già logoro. Come facilmente intuibile, poco dopo tra i due ex è scoppiata una furiosa lite.

Questo venerdì la sfida è tra Nunez ed Enardu. La perdente però non lascerà immediatamente il Grande Fratello Vip ma andrà al televoto insieme ai inquilini nominati durante la puntata di oggi e la settimana prossima per il concorrente meno votato si concluderà definitivamente l’esperienza del reality. Tra poche ore inoltre entrerà nel Loft di Cinecittà il marito di Adriana Volpe desideroso di augurare buon San Valentino alla moglie. Infine Paola Di Benedetto ascolterà una canzone che il suo fidanzato Fede ha deciso di dedicarle. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 alle su Canale 5.

