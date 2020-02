Condividi su

Una storia da cantare – Mina: ospiti e anticipazioni di stasera 22 febbraio

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il secondo appuntamento della nuova edizione di Una storia da cantare, lo show musicale che rende omaggio alla incantevole storia della Musica Italiana. Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero conducono la trasmissione e accolgono sul Palco dell’Auditorium Rai di Napoli numerosi ospiti. Ogni serata viene dedicata ad un artista di fama internazionale che, con la propria voce, è riuscito nel tempo a portare in auge la musica italiana.

Il secondo appuntamento con Una storia da cantare vedrà come protagonista Mina, la Tigre di Cremona così come molti sono soliti ricordarla. La sua voce graffiante, intensa e sfacciatamente prorompente ha segnato non solo la Musica ma anche la nascita della Televisione Italiana.

Una storia da cantare – Mina: ospiti questa sera, Irene Grandi e Marco Masini

Dai primi anni in Rai fino all’apice del successo per giungere poi alla sua improvvisa uscita di scena, ripercorreremo insieme agli ospiti della serata le tappe peculiari della lunga carriera di Mina.

Tra gli ospiti che interverranno nel corso del secondo appuntamento, in onda questa sera, ritroviamo Irene Grandi, reduce dalla Settantesima edizione del Festival di Sanremo, Marco Masini e Gino Paoli.

Una storia da cantare – Mina: anticipazioni, archivi Rai alla scoperta della Tigre di Cremona

Una storia da Cantare, al di là degli omaggi musicali, ci mostrerà anche immagini, video storici e aneddoti conservati negli archivi Rai. La lettura di alcuni brani, come fossero poesie, ci condurranno inoltre a ritroso nel tempo, tornando a quelli che furono gli Anni Sessanta, periodo di boom non solo economico, decennio in cui si respirava aria di libertà, voglia di riscatto ed emancipazione. Allegria travolgente e sensazioni che la Grande Mina ha sempre saputo incarnare e trasmettere al pubblico che la acclamava.

