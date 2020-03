Condividi su

Il principe cerca moglie: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Il 30 settembre 1988 veniva distribuita al Cinema una delle commedie più esilaranti che avrebbero reso celebre al mondo intero la comicità di un attore come Eddie Murphy. Il Principe cerca moglie, storia romantica che vedeva come protagonisti, tra gli altri, Arsenio Hall e Shari Headley, andrà in onda questa sera su Italia 1.

Un ricchissimo Principe africano promesso sposo ad una donna che non ama e che non ha mai visto, decide di partire per l’America e vivere da povero per qualche tempo per trovare la sua anima gemella. La ragazza che lo amerà per come è veramente e non per le sue ricchezze diventerà sua moglie.

Il principe cerca moglie: trama film con Eddie Murphy, in onda questa sera su Italia 1

La prima serata di Italia 1 sarà caratterizzata dalla nostalgica messa in onda del film Il Principe Cerca moglie, commedia diretta nel 1988 da John Landis. Titolo originale Coming to America, il film vede come protagonista Eddie Murphy nei panni di un Principe Africano che, stanco di essere circondato da donne attratte esclusivamente dalla propria ricchezza, decide di lasciare la sua terra natia e di trasferirsi in America insieme al suo più fedele amico.

Il principe cerca moglie: anticipazioni film di Landis. Finale Fiabesco

Qui i due iniziano a vivere come persone umili e a lavorare in un fast food, la cui figlia del proprietario sembra molto attratta dalla simpatia travolgente del Principe. Senza rivelarle la verità, il ragazzo inizia a frequentarla, scoprendosi innamorato di lei. Come ogni fiaba romantica che si rispetti, i due giovani alla fine riusciranno a coronare il loro sogno d’amore.

