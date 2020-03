Condividi su

L’amica geniale 3: quando esce, anticipazioni e trama

Nonostante siamo solo giunti al termine della seconda stagione della fiction “L’amica geniale“, iniziano già a circolare le prime informazioni sulla successiva, che come confermato a fine gennaio in una conferenza stampa tenutasi a Roma dal regista Saverio Costanzo ci sarà e sarà tratta dal volume “Storia di chi fugge e di chi resta” di Elena Ferrante pubblicato nel 2013.

L’amica geniale 3 “Storia di chi fugge e di chi resta”: la trama

Se i primi due capitoli della serie si sono focalizzati sull’infanzia, l’adolescenza e la prima età adulta delle due protagoniste Lenù e Lila, il terzo capitolo dovrebbe riprendere dalla fine della seconda stagione, raccontando del grande passo di Elena, prossima al matrimonio con Pietro, e del discreto successo riscosso con il suo libro. Tornando a Napoli, Elena viene a conoscenza da Enzo e Pasquale della difficile condizione che sta vivendo Lila, la quale viene terribilmente sfruttata sul posto di lavoro e non ha nemmeno il tempo di prendersi cura di sé stessa in quanto impegnata ad aiutare Enzo con i suoi impegni. Lenù fa di tutto per aiutare la sua amica ma poi è costretta a tornare a Firenze per via del suo matrimonio e le due si separano ancora una volta.

Dopo le nozze, Elena, impegnata nel doppio ruolo di moglie e madre, si ritrova senza l’ ispirazione per scrivere. Di lì a poco, riappare nella sua vita Nino Sarratore con cui intraprende una relazione segreta e, successivamente, lascia Pietro. Nel frattempo, a Napoli, per Lila ed Enzo le cose cominciano ad andare per il meglio anche a livello economico, trovando lavoro come programmatori per l’IBM. Tuttavia, avvengono due eventi che scuotono l’animo di Lila. Nel rione, Enzo riesce a sfuggire ad un pericoloso tentativo di pestaggio, mentre il piccolo Gennaro sparisce misteriosamente dopo essere uscito da scuola, ma per fortuna viene ritrovato presto. La situazione diventa insostenibile e la giovane decide di mandarlo in vacanza a Firenze da Elena.

Amazing Stories: trama, cast, anticipazioni serie tv Apple+. Quando esce

L’inizio delle riprese e la messa in onda

Anche se al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali, sembrerebbe che già durante la prossima primavera possano cominciare le riprese della terza serie. La messa in onda, invece, potrebbe essere programmata per i primi mesi del 2021.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]