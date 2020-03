Condividi su

Quando inizia il mondiale di MotoGP 2020: calendario date e gare

L’emergenza coronavirus esplosa in Italia ha determinato il rinvio di alcuni eventi, tra cui il Carnevale di Venezia, kermesse come il Vinitaly 2020 e perfino appuntamenti politici come il referendum del 29 marzo (ma su quest’ultima cosa manca l’ufficialità). Anche gli eventi sportivi sono stati stravolti, come ad esempio la Serie A, che potrebbe giocarsi per un mese a porte chiuse. L’emergenza è anche a livello mondiale però, e così anche eventi come il MotoGP rischiano di finire sotto la ghigliottina dei cambiamenti.

MotoGP 2020: ecco quando inizia, le date

Sembra però che dopo le cancellazioni dei Gran Premi in Qatar e Thailandia, Stati Uniti (dove l’emergenza sta iniziando in questi giorni) e Argentina abbiano confermato le gare previste sui loro territori. Negli USA dovrebbe quindi partire il MotoGP 2020, visto che la terza gara, con le cancellazioni in Qatar e Thailandia, è diventata la prima, quella inaugurale (si terrà il 5 aprile). Anche l’Argentina ha voluto confermare la gara del 19 aprile. Infatti, in una nota si legge che “dopo la cancellazione del Qatar e del GP di Thailandia e di fronte all’attesa di molti fan argentini, Orly Terranova, CEO del Gruppo OSD, e Carmelo Ezpeleta, CEO di DORNA Sports, hanno confermato il completamento della gara prevista per il 17,18 e 19 aprile 2020 a Termas de Rio Hondo”.

Il commento di Valentino Rossi

Palpabile comunque la tristezza dei piloti, incerti su quando il MotoGP inizierà, senza pensare all’ingente danno economico causato dall’epidemia. “Si tratta davvero di una brutta notizia”, ha commentato Valentino Rossi, come riporta Motoblog. “Dopo un inverno trascorso ad allenarci, eravamo pronti per cominciare la stagione, sia fisicamente sia psicologicamente. La cancellazione della MotoGP per il Qatar è stata una notizia difficile da assimilare anche per i tifosi, perché ora non sappiamo quanto dovremo aspettare prima di poter cominciare a correre”.

MotoGP 2020: il nuovo calendario con le date

Una data di inizio, invero, a oggi c’è, a meno di nuovi aggiornamenti che potrebbero stravolgere ulteriormente il calendario. Di seguito, le date delle gare confermate come sono previste a oggi, mercoledì 4 marzo 2020.

Data Paese Circuito 5 aprile Stati Uniti Circuit of the Americas 19 aprile Argentina Termas de Rio Hondo 3 maggio Spagna Jerez 17 maggio Francia Le Mans 31 maggio Italia Autodromo del Mugello 7 giugno Catalogna Barcellona 21 giugno Germania Sachsenring 28 giugno Olanda TT Circuit Assen 12 luglio Finlandia KymiRing 9 agosto Repubblica Ceca Brno 16 agosto Austria Red Bull Ring 30 agosto Gran Bretagna Silverstone 13 settembre San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli 20 settembre Aragona MotorLand Aragon 4 ottobre Thailandia Chang-International 18 ottobre Giappone Twin Ring Motegi 25 ottobre Australia Philip Island 1 novembre Malesia Sepang 15 novembre Valencia Ricardo Tormo

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]