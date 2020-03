Dopo Ixè, Swg, Euromedia e Emg, anche i sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita registrano una Lega in forte calo

Sondaggi elettorali Index: Lega e Italia Viva giù, bene solo FDI

Dopo Ixè, Swg, Euromedia e Emg, anche i sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita registrano una Lega in forte calo. Rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio perde lo 0,6 scendendo al 30,3%. Il Pd non ne approfitta e flette dello 0,1 al 20%. Anche Index vede un rimbalzo positivo per il Movimento 5 Stelle che segna un +0,3 e sale al 14,8%. Tra le fila del centrodestra, Fratelli d’Italia continua la sua avanzata passando dall’11,7 al 12,1%. Piccolissimo passo in avanti per Forza Italia che cresce dello 0,1 al 6,1%. Italia viva perde ancora consensi (-o,4) e scivola al 3,5%. È un dato di fatto che a perdere voti siano due partiti, i cui leader, all’inizio dell’emergenza coronavirus, avevano ventilato ipotesi di governissimi per affrontare l’epidemia. Tra i piccoli partiti, rimane stabile al 2,3% Azione mentre +Europa e Verdi si attestano rispettivamente al 2,1 e al 2,2%. Chiude Cambiamo con lo 0,9% mentre i partiti di sinistra tutti insieme sono dati al 3,5%. La quota di indecisi e non voto è al 36,3%.

Sondaggi elettorali Index: coronavirus, italiani spaventati e confusi

I sondaggi elettorali Index hanno dedicato alcuni cartelli all’emergenza coronavirus. Aumenta la percentuale di italiani (65,5%) preoccupata del Covid-19. Le misure messe in campo dal governo per contrastare l’epidemia vengono giudicate positivamente dal 53,4%. Il dato va in netto contrasto con un altro rilevato sempre da Index, secondo cui il 54,1% ritiene che il nostro Paese abbia gestito l’emergenza in modo peggiore rispetto agli altri Paesi. “La discordanza tra i due dati è dovuta ad un semplice motivo: in questo momento storico, gli italiani sono spaventati e confusi” spiega l’istituto demoscopico.

