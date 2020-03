Condividi su

Una storia da cantare: Gianni Morandi. Anticipazioni e ospiti stasera Rai 1

Divertimento, emozionanti performance artistiche e tanta allegria, queste le caratteristiche principali di Una storia da cantare. Il magico spettacolo, in onda senza pubblico come prescritto dal Ministero della Salute, andrà in onda oggi 7 marzo 2020 alle 21.25 su Rai 1 con una serata interamente dedicata a Gianni Morandi, l’eterno ragazzo della musica italiana.

Al timone del programma, diretto da Duccio Forzano, ci saranno Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero che guideranno il pubblico in questo magico viaggio fatto di ricordi e brani divenuti la colonna sonora di intere generazioni. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Una storia da cantare!

Una storia da cantare: Gianni Morandi. Anticipazioni e ospiti stasera Rai 1

Si prospetta una puntata davvero appassionante quella di Una storia da cantare che verrà trasmessa tra poche ore sulla rete ammiraglia. Dallo splendido Auditorium Rai di Napoli Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ripercorreranno i grandi successi di Gianni Morandi, cantante che dagli anni 60′ ad oggi è sulla cresta dell’onda, seguito da adulti e giovanissimi. L’artista bolognese nel corso del tempo, tra fisiologici momenti di maggior notorietà ed altri meno fortunati, ha saputo cogliere i cambiamenti del pubblico riuscendo a rinnovarsi pur non tradendo mai il suo stile inconfondibile. Ascolteremo quindi i brani più amati e che hanno emozionato milioni di persone come Fatti mandare dalla mamma, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, In ginocchio da te, Si può dare di più, Occhi di ragazza e Scende la pioggia. Ad interpretare hit di Morandi e raccontare aneddoti sull’eterno ragazzo d’Italia ci penseranno gli ospiti speciali della trasmissione.

Stasera giungeranno in studio a Una storia da cantare: Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi e i Nomadi. Ma le sorprese non finiscono qui. Lo spettacolo verrà ulteriormente arricchito dalla presenza di Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi. Tutto questo e molto altro oggi dalle 21:20 Rai 1.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]