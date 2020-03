Condividi su

Legge 104: rinnovo annuale o assegnazione definitiva? I casi

La Legge 104 è la norma di riferimento per quanto riguarda l’assistenza, l’integrazione sociale e, in generale, i diritti delle persone affette da disabilità. Tuttavia, non sempre i benefici e le agevolazioni sono concesse in via definitiva: infatti, a volte bisogna sottoporsi a una verifica della sussistenza dei requisiti con cadenza regolare.

Legge 104: quando è necessaria una revisione?

Non basta essere disabili per ottenere i benefici e le agevolazioni previste dalla Legge 104. Per il riconoscimento di tale status bisogna seguire una trafila burocratica ben definita che vede come punto fondamentale l’esame da parte di una apposita commissione medica. Quest’ultima, al termine della visita, rilascerà un verbale all’interessato sul quale potrebbe essere riportato che, entro una determinata data, dovrà essere nuovamente effettuato un accertamento delle condizioni di salute del richiedente. Trascorso un certo periodo, quindi, il paziente tornerà davanti ai sanitari che valuteranno la possibilità di prorogare o meno il riconoscimento dello status di disabile al titolare di Legge 104.

A seguito della visita, oltre alla proroga, potrebbe essere aggiornato lo status di disabilità certificando un aggravamento della patologia che ha portato al riconoscimento dello stesso status o l’eventuale comparsa di ulteriori patologie invalidanti. Ciò avviene in particolar modo in soggetti in età evolutiva: con la crescita, tendenzialmente, le condizioni del titolare di Legge 104 sono soggette a evoluzione. D’altra parte, se l’handicap è permanente, cioè non può subire modifiche nel corso del tempo, la commissione medica non richiederà una revisione e concederà i benefici e le agevolazioni della 104 in modo definitivo.

I documenti necessari per il rinnovo

Come si diceva, per ottenere i benefici e le agevolazioni concesse dalla Legge 104 bisogna seguire una ben definita trafila burocratica. Allo stesso modo, i titolari che vogliono richiedere una visita di aggiornamento, magari per certificare un peggioramento della patologia tale per cui benefici e agevolazioni siano concessi in via definitiva, devono innanzitutto compilare uno specifico modulo. Dunque, dopo il rilascio da parte del medico curante di un certificato medico che giustifichi il nuovo esame della commissione, se è maggiorenne il titolare dovrà compilare il Modello G codice AP72, invece, se è minorenne, interdetto o inabilitato dovrà compilare il Modello G/bis codice AP73.

