Gli anni amari: trama, cast e anticipazioni film al cinema. Quando esce

In osservanza al decreto dal governo per il contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, le sale cinematografiche saranno chiuse fino al 3 aprile 2020 e di conseguenza non sappiamo quando approderà sul grande schermo Gli anni amari.

Il lungometraggio drammatico, distribuito da I Wonder, è stato diretto da Andrea Adriatico, regista italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere teatrali e pellicole come Le ceneri di Beckett, La voce umana, Le quattro gemelle, L’amore assente e Il vento, di sera. La pellicola inoltre ha potuto contare sulla fotografia di Gianmarco Rossetti mentre il montaggio è stato affidato a Chiara Marotta. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Gli anni amari!

Come già detto in apertura di articolo, a seguito delle disposizioni del governo che prescrivono la chiusura dei cinema fino al 3 aprile 2020, non sappiamo quando esordirà nelle sale il lungometraggio di Andrea Adriatico. Il film è ambientato nel ’70 e racconta la storia vera di Mario Mieli, scrittore, attivista del movimento gay e teorico degli studi di genere.

L’opera prende le mosse dagli anni amari del liceo milanese frequentato dal protagonista che decide di non nascondere la sua identità sessuale nonostante certi argomenti siano ancora un tabù. Coraggioso e spinto dalla convinzione che ogni individuo abbia il diritto di esprimere se stesso, Mieli per tutta la sua vita si impegna per dar voce alle proprie idee

Il cast del film

In Gli anni amari Nicola Di Benedetto interpreta Mario Mieli mentre Sandra Ceccarelli è Liderica, la madre. Antonio Catania veste i panni di Walter, il padre, Tobia De Angelis quelli di Umberto Pasdti e Lorenzo Balducci è Giulio, uno dei fratelli.

Hanno partecipato al film anche Giovanni Cordì nel ruolo di Piero Fassoni, Francesco Martino in quello di Corrado Levi e Davide Merlini che recita la parte di Ivan Cattaneo.

