Jurassic World: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Fan dei dinosauri gioite, Jurassic World: Camp Cretaceous diventerà realtà e sarà pubblicata sulla piattaforma Netflix. La serie tv animata esordirà nel 2020 e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli utenti sempre in circa di nuovi e appassionanti contenuti.

I produttori del telefilm sono Steven Spielberg e Colin Trevorrow affiancati da Justin Falvey e Darryl Frank. Il primo trailer della fiction, rilasciato già il 3 giugno del 2019, ha stimolato la curiosità dei telespettatori mostrando un velociraptor che si scaglia contro la telecamera. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Jurassic World!

Jurassic World: trama e anticipazioni serie tv. Quando esce

Per quanto riguarda la data d’esordio di Jurassic World non sono state ancora rilasciate informazioni e l’unica notizia certa è che approderà su Netflix nell’arco del 2020. La serie televisiva seguirà le vicende di un gruppo di sei adolescenti selezionati per vivere un’esperienza incredibile. I ragazzi vincono la possibilità di visitare lo splendido campeggio di Isla Nubar e felici partono per raggiungere il magico posto.

Giunti a destinazione, i teenager si godono il meraviglioso paesaggio fino a quando un evento inaspettato mette a repentaglio la loro incolumità. Improvvisamente infatti alcuni dinosauri riescono a fuggire dal recinto e gli adolescenti sono costretti a scappare.

Il cast della serie e le altre fiction Netflix

Per il momento non si hanno informazioni sul cast di Jurassic World ma molto probabilmente non passerà molto tempo prima di scoprire nuovi succulenti dettagli. In attesa dell’uscita della serie tv di seguito trovate l’elenco delle fiction disponibili a marzo 2020 su Netflix:

Vikings – sesta stagione

Castelvania- terzo capitolo

The protector 3

On my Block 3

Elite 3

Bloodride

I delitti di Valhalla

In alternativa a Jurassic World sulla piattaforma sono presenti anche:

