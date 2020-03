Condividi su

Amici di Maria serale 2020: terza puntata stasera 13 marzo. Gli ospiti

Il weekend si apre all’insegna della musica e della danza con Amici di Maria serale 2020. L’amato programma televisivo, trasmesso oggi 13 marzo dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo terzo appuntamento con tante performance artistiche che sicuramente riusciranno ad emozionare e coinvolgere il pubblico.

In osservanza al decreto emanato dal Governo per il contrasto e contenimento del Coronavirus, il talent show andrà in onda senza pubblico e molto probabilmente non ci saranno nemmeno gli ospiti speciali che solitamente arricchiscono lo show duettando con gli allievi della scuola più famosa d’Italia. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Amici di Maria!

In un clima così teso a causa dell’epidemia del Coronavirus guardare Amici di Maria potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole in compagnia degli agguerriti studenti del della scuola Mediaset. La settimana scorsa tanti sono stati i momenti di grande emozione e divertimento grazie anche alla presenza di personaggi famosi in studio che si sono esibiti assieme ai concorrenti. Nyv infatti ha cantato con Al Albano, Jacopo con Fabrizio Moro mentre Gaia e Giulia hanno reso uniche le proprie performance artistiche dettando rispettivamente con Mahmood e Loredana Bertè. Dopo l’eliminazione di Martina Beltrami e Francesco Bertoli al termine della prima puntata del serale, venerdì 6 marzo si è conclusa l’esperienza del talent show per Talisa.

Tra poche ore vedremo gli studenti di Amici di Maria mettere in gioco tutte le proprie capacità con la speranza di passare alla fase successiva del programma. Come di consueto, non ci saranno squadre ma una sfida di tutti contro tutti e gli happening verranno valutati da:

Oggi non ci saranno ospiti in studio, di seguito l’elenco dei ragazzi di Amici di Maria ancora in gara:

Nyv

Nicolai Gorodiski

Giulia Molino

Valentin Alexandru

Gaia Gozzi

Javier Rojas

Jacopo Ottonello

