Sex/Life: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie tv

Netflix ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv appartenenti al genere comedy con elementi drama: stiamo parlando di Sex/Life. Lo show si ispira al romanzo autobiografico nato dalla penna di BB Easton: 44 Chapters About 4 Men. A occuparsi del progetto televisivo sarà Stacy Rukeyser, la quale lavorerà anche alla sceneggiatura della serie. La prima stagione conterà un totale di 8 episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno, ma il colosso dello streaming ancora non si è espresso per quanto riguarda la data di debutto di Sex/Life; ciò è dovuto anche all’emergenza coronavirus che ne ha bloccato la produzione.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv, cerchiamo di conoscere qualche dettaglio in più a proposito della trama e dei nomi degli attori che ne andranno a comporre il cast.

Sex/Life: la trama

La trama dello show ruota intorno la storia di un triangolo amoroso: Billie Connelly è una moglie e una madre dal passato turbolento, la sua vita familiare verrà sconvolta quando un amore del passato tornerà a farsi presente. In particolare Billie intraprenderà un viaggio nei ricordi in cui metterà a confronto la sua attuale quotidianità rispetto ai tempi in cui era giovane e single; suo marito, Cooper, è un uomo in carriera che ha la possibilità di assicurare alla moglie il futuro che ha sempre sognato; Brad, invece, è il vecchio amore di Billie, attualmente magnate della musica Indie, con l’unico grande rimpianto di aver spezzato il cuore alla sua ex, tornerà nella vita della donna sconvolgendola drasticamente. Sasha, infine, è la migliore amica di Billie, la quale vedrà in lei l’unica ancora capace di donarle un po’ di equilibrio.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Sex/Life e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Sarah Shahi veste i panni di Billie Connelly; Mike Vogel nel ruolo di Cooper Connelly; Adam Demos è Brad Simon; Margaret Odette interpreta Sasha Snow.

