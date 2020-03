Condividi su

Corona ultime notizie: aumentano i morti e diminuiscono i contagi

Corona ultime notizie: il bilancio delle vittime di ieri, mercoledì 18 marzo 2020, diffuso dalla Protezione Civile è stato purtroppo drammatico. 475 morti (313 in Lombardia, 65 in Emilia Romagna), mai così tanti in un solo giorno, mai così tanti neppure in Cina in sole 24 ore. Fa però sperare un altro dato, quello delle persone guarite, che superano le mille unità sempre in un giorno (1.084 persone guarite in più). Stabile, se non inferiore, il numero dei contagi: +2.648, un numero importante visti gli incrementi dei casi positivi del 16 marzo (+3.233) e del 17 marzo (+3.526). Attualmente le persone malate in Italia sono 28.710.

Corona ultime notizie: bilancio casi positivi e vittime ripartite per Regione

Come di consueto elenchiamo il numero dei casi positivi, dei contagi e delle vittime ripartite per Regione nella seguente tabella, facendo riferimento ai dati diffusi dalla Protezione Civile e aggiornati al pomeriggio di mercoledì 18 marzo 2020.

Regione Casi positivi Persone guarite Vittime Lombardia 12.266 3.488 1.959 Emilia Romagna 3.915 152 458 Veneto 2.953 167 94 Piemonte 2.187 0 154 Marche 1.476 0 92 Toscana 1.291 17 22 Trentino Alto Adige 802 13 16 Liguria 744 70 73 Lazio 650 42 32 Campania 423 28 9 Friuli Venezia Giulia 416 15 31 Puglia 362 2 19 Sicilia 267 12 3 Abruzzo 249 7 7 Umbria 241 4 2 Valle d’Aosta 162 0 3 Sardegna 132 0 2 Calabria 126 2 1 Basilicata 27 0 0 Molise 21 6 1 Totale 28.710 4.025 2.978

Corona ultime notizie: curva epidemiologica in crescita

La curva è ancora in crescita, stando a quanto riporta il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. “Siamo in una fase in cui stiamo ancora misurando gli effetti delle misure adottate, non dobbiamo mollare”. La curva è ancora in crescita nelle Regioni del Nord, ma è ancora contenuta al Centro Sud. “Non ci illudiamo, dobbiamo mantenere con grande senso di responsabilità il massimo rigore nelle misure adottate”. Questo weekend risulterà decisivo per capire se le disposizioni governative in vigore attualmente subiranno un’ulteriore stretta.

Asintomatici positivi Coronavirus: cosa significa e chi può accorgersene

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha affermato che i dati relativi alle persone guarite e ai contagiati ci fanno ben sperare, ma solo se adottiamo tutti i comportamenti giusti, ovvero restare a casa. Prima si fronteggia questa emergenza adottando semplici comportamenti, più presto se ne uscirà. La crescita, al momento, è logistica e “non più esponenziale”. Al tempo stesso, ha precisato Borrelli, “la cattiva notizia è che i dati stanno sulla forchetta alta del modello logistico, o su quella bassa del modello esponenziale”.

Coronavirus: in quali Regioni il contagio aumenta di più?

Uno dei titolari dell’azienda Kiwi Data Science, Giovanni Bocchi, ha affermato a Fanpage che “i dati di oggi (ieri, ndr) sono in linea con l’andamento logistico degli ultimi giorni. Tutte le previsioni del modello aggiornato a ieri sono state rispettate, tranne i decessi che risultano superiori rispetto alle attese”, probabilmente a causa di una “qualche oscillazione statistica”. Sempre restando in termini di numeri e statistiche, tuttavia, per il fisico sarebbe meglio analizzare i dati regione per Regione.

