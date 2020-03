Condividi su

Serie tv Now Tv a marzo 2020: quali sono le principali da vedere

Tante sono le novità in arrivo e quelle già approdate sulla piattaforma streaming on demand Now TV. Se già normalmente guardare fiction e pellicole interessanti costituisce per molti un gradevole passatempo, adesso che a causa del Coronavirus è necessario limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, film e sceneggiati sono un’ottima alternativa per trascorrere un po’ di tempo in allegria e distrarsi.

Il servizio di proprietà di Sky ogni mese arricchisce il proprio catalogo con contenuti interessanti in grado di catturare l’attenzione del pubblico sempre in cerca di spettacoli, lungometraggi e serie stimolanti. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi marzo 2020!

Volete sapere quali sono le serie disponibili sul servizio on demand Sky a marzo 2020? Allora questo è l’articolo giusto! Di seguito l’elenco delle fiction presenti questo mese sulla piattaforma streaming e il genere a cui appartengono:

Outlander – Stagione 5 (fantastico/drammatico)

– Stagione 5 (fantastico/drammatico) Homeland – Stagione 8 (drammatico)

– Stagione 8 (drammatico) Yellowstone (Western)

(Western) Modern Family – Undicesimo capitolo (commedia)

– Undicesimo capitolo (commedia) Westworld 3 – (Azione)

Tra le tante fiction disponibili su Now Tv è possibile guardare:

1992 – (thriller politico)

– (thriller politico) 1993 – (thriller politico)

– (thriller politico) 1994 – (thiriller politico

– (thiriller politico 8 giorni alla fine – (Post apocalittico)

– (Post apocalittico) A Discovery of Witches – (Sentimentale)

– (Sentimentale) Angels in America – (Drammatico)

Cercate qualcosa di diverso? Potreste provare su Now Tv:

Animals – (Commedia drammatica)

– (Commedia drammatica) Babylon Berlin – Prima e seconda stagione (drammatico)

– Prima e seconda stagione (drammatico) Ballers – Dal primo al quinto capitolo (commedia)

– Dal primo al quinto capitolo (commedia) Band of Brothers – (Drammatico)

– (Drammatico) Banshee – Stagioni 1-4 (azione)

– Stagioni 1-4 (azione) Barrio Milano – (Thriller)

– (Thriller) Big Love – Stagioni 1-5 (drammatico)

– Stagioni 1-5 (drammatico) Billions – Dal primo al quarto capitolo (drammatico)

– Dal primo al quarto capitolo (drammatico) Black Monday – (Commedia nera)

– (Commedia nera) Boardwalk Empire Stagioni 1-5 (criminal drama)

Infine sono presenti su Now TV anche:

Britannia – Due stagioni (storico/fantastico)

– Due stagioni (storico/fantastico) Brotherhood – Dal primo al terzo capitolo (gangster)

– Dal primo al terzo capitolo (gangster) Butterfly – (Drammatico)

– (Drammatico) C’era una volta – Stagioni 1-7 (fantasy)

– Stagioni 1-7 (fantasy) Catch-22 – (Satira)

