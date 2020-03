Grande Fratello Vip 2020: gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata che andrà in onda stasera 25 marzo su Canale 5.

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 25 marzo

Si avvicina il momento della resa dei conti per i protagonisti del Grande Fratello Vip 2020. L’amato reality show, in onda oggi 25 marzo dalle 21:20 su Canale 5, approda suo terzultimo appuntamento con tante novità, colpi di scena e inaspettate rivelazioni che sicuramente riusciranno ad appassionare e intrattenere i telespettatori.

Nonostante l’emergenza Coronavirus, i concorrenti sono stati informati della pandemia, prosegue quindi il percorso dei personaggi famosi che hanno deciso di mettersi in gioco vivendo tutti sotto lo stesso tetto e mostrando così giorno dopo giorno aspetti del proprio carattere sconosciuti al pubblico. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip!

Polemiche, scontri e commoventi chiarimenti hanno contraddistinto fin dall’inizio la nuova edizione del reality show per eccellenza. La settimana scorsa Alfonso Signorini ha ripercorso la vita dei concorrenti regalando momenti d’allegria e spensieratezza al pubblico. Protagoniste della puntata sono state Antonella e Valeria che con i loro continui litigi hanno reso tesa l’atmosfera anche tra gli altri inquilini del loft. Successivamente ha abbandonato la casa più famosa d’Italia Adriana Volpe a seguito dell’improvvisa scomparsa del suocero Ernesto Parli, morto a causa del Coronavirus. Infine si è conclusa l’esperienza del Grande Fratello Vip per Fabio Testi e a sorpresa è uscita anche Marini.

Tra poche ore scopriremo chi tra Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa sarà eliminata e, come nel precedente appuntamento, anche un altro personaggio famoso perderà la possibilità di vincere. Durante la serata verrà poi mostrato un video messaggio di Adriana Volpe che sicuramente scatenerà grandi reazioni tra i suoi ex compagni di convivenza. Inoltre i telespettatori dovranno leggere il secondo finalista che quindi assieme a Sossio Aruta attenderà tranquillamente l’ultima puntata in onda l’8 Aprile 2020. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

