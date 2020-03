Condividi su

Amici 19 serale stasera 27 marzo 2020: ospiti e anticipazioni su Canale 5

Musica, danza e grandi emozioni, queste le caratteristiche principali di Amici 19. Il fortunato talent show, in onda oggi 27 marzo 2020 dalle 21:40 su Canale 5, approda al suo penultimo appuntamento in cui in cui verrà stabilito chi, tra cinque studenti attualmente in gara, potrà accedere all’attesa finale che, salvo cambi di programma, verrà trasmessa il 3 aprile.

Anche questo venerdì tornano gli agguerriti allievi della scuola più famosa d’Italia oramai vicini al traguardo che ha rappresentato per molti artisti di successo un trampolino di lancio. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Amici 19!

Il weekend si apre all’insegna del divertimento con la semifinale del talent show per eccellenza. Essere di buon umore non è mai scontato ma in questo periodo così difficile sembra davvero molto complicato trovare un po’ di serenità. Come ben sappiamo infatti il decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Covid-19 prevede la limitazione degli spostamenti al minimo indispensabile di tutti i cittadini ma anche in casa è possibile svolgere attività piacevoli come ascoltare musica, leggere, danzare o guardare un’appassionante programma televisivo. La nuova puntata di Amici 19 rappresenta quindi un’ottima alternativa per trascorrere del tempo in allegria e spensieratezza ammirando le incredibili performance degli studenti. La settimana scorsa tanti sono stati momenti di grande emozione che hanno animato il serale: Jacopo è stato eliminato, Vanessa Incontrada ha interpretato un monologo sull’importanza che hanno i giovani in questo momento storico così particolare e Nyv, Javier, Nicolai, Gaia e Giulia hanno ottenuto il lasciapassare per la semifinale. inoltre Loredana Bertè non ha potuto raggiungere Roma ed è stata sostituita dalla brillante presentatrice Alessia Marcuzzi.

Poche ore quindi ci separano dal nuovo appuntamento con il programma condotto dall’amata regina Mediaset Maria De Filippi. Oggi 27 marzo finalmente scopriremo chi tra i cinque allievi avrà la possibilità di vincere Amici 19. In osservanza alle norme per il contenimento e contrasto del Coronavirus la puntata si svolgerà senza pubblico e ospiti ma ci saranno gli agguerriti concorrenti a tener banco con le proprie eccezionali performance.

