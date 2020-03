Condividi su

Quarto grado: anticipazioni e servizi di stasera 27 marzo 2020

Questa sera, su Rete 4, andrà in onda il consueto appuntamento del venerdì sera con Quarto Grado, programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e, in collegamento Skype, Alessandra Viero.

La puntata di questa sera, trasmessa ancora una volta a porte chiuse nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, si occuperà delle news riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia e in Europa.

Quarto grado: anticipazioni questa sera su Rete 4, News sul Coronavirus

A preoccupare molto è, ancora oggi, la situazione in Lombardia, una delle regioni più colpite dal contagio del Virus. Bergamo, in particolare, ha registrato il maggior numero di vittime, i cui corpi sono stati trasferiti fuori città per essere cremati. Non migliorano, nel frattempo, le condizioni di altre regioni, quali l’Emilia Romagna e le Marche, anch’esse molto colpite e provate a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

Nel corso della puntata di questa sera di Quarto Grado, in onda su Rai 3, ascolteremo le parole del Ministro Fontana, Presidente della Regione, in merito alle ultime notizie legate alla Lombardia.

Nel frattempo, resta difficile definire quando l’Italia potrà dirsi libera da questa emergenza sanitaria. In Campania, in particolare, le misure restrittive sono state prolungate fino al 14 aprile e, con molta probabilità, tali decisioni adottate dal Governatore Vincenzo De Luca saranno estese anche alle altre regioni. La situazione sul territorio Campano resta critica per quei comuni dell’Avellinese completamente isolati, quali Ariano Irpino e del salernitano, come Atena Lucana e Sala Consilina; situazione pressoché stabile, invece, nella zona del Napoletano.

Quarto grado: servizi questa sera 27 marzo, situazione in Europa

Grave anche la situazione d’emergenza nel resto dell’Europa. La Spagna, in particolare, è vicina al collasso sanitario mentre in Gran Bretagna aumenta sempre di più il numero dei contagi. Positivo anche il Primo Ministro, Boris Johnson, il quale o ha comunicato questa mattina, in diretta streaming, dalla propria abitazione. Monitorata, costantemente, la salute della Regina Elisabetta II, la quale è venuta più in contatto con il Primo Ministro e con il suo primogenito, il Principe Carlo, anch’egli risultato positivo al Covid-19.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale poche settimane fa aveva dichiarato lo stato di Pandemia, fa sapere che attualmente in Italia siamo quasi vicini al picco di contagi, dopo il quale si inizierà a riscontrare un loro progressivo rallentamento.

