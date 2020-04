Condividi su

Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni stasera 1 aprile e ospiti

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna del divertimento e dell’allegria con il Grande Fratello Vip 2020. Lo spassoso reality show, in onda oggi 1° aprile dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo penultimo appuntamento con tante sorprese che sicuramente stupiranno i concorrenti e i telespettatori.

Mettete da parte le preoccupazioni quotidiane e lasciatevi trasportare dall’atmosfera spensierata del programma. In questo periodo così difficile per il nostro Paese, colpito dal Coronavirus, è importante non perdersi d’animo ma trovare il modo di distrarsi e trascorrere del tempo piacevole anche tra le quattro mura di casa. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi il Grande Fratello Vip!

Mai come in questo momento e di fondamentale importanza mantenere la calma e non lasciarsi travolgere dalla tristezza. Così come prescrive il decreto, emanato dal Governo, per il contenimento e contrasto del Covid-19 è necessario ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti, permessi solo in caso di emergenze o per acquistare beni di prima necessità. In un contesto simile è davvero facile abbattersi e sentirsi disorientati ma sono tante le attività piacevoli da svolgere in casa. Tra queste sicuramente c’è leggere, danzare, studiare e perché no, guardare un programma divertente come il Grande Fratello Vip. Nella puntata precedente sono stati molteplici i momenti di puro divertimento ma anche tensione che hanno animato la serata: Fernanda e Antonella finalmente si sono scambiate un gesto di pace dopo il litigio avuto durante la settimana e successivamente la showgirl brasiliana ha raccontato alcuni momenti di grande difficoltà che ha affrontato in passato esortando i giovani a non eccedere con l’assunzione di alcol. È stato poi proclamato secondo finalista Aristide Malnati mentre Adriana Volpe ha inviato un video messaggio ai suoi ex coinquilini. Infine si è conclusa l’esperienza del reality show per Lessa e Soldati.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è fissato per oggi 1° aprile 2020 su Italia 1. Tra poche ore scopriremo chi tra Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia perdendo così la possibilità di concorrere per la vittoria. Non sarà però questa l’unica eliminazione e ampio spazio verrà dedicato anche ai chiarimenti tra i personaggi famosi. Tutto questo e molto altro dalle 21:20.

