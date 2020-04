Condividi su

Quando esce La Casa di Carta 5: data, anticipazioni e cast

È passato poco tempo dall’esordio della nuova stagione ma i fan sono già in attesa de La casa di carta 5. Il quarto capitolo, disponibile sulla piattaforma a pagamento Netflix da venerdì 3 aprile 2020, ha lasciato molte situazioni ambigue e da approfondire stimolando così la curiosità degli spettatori che non vedono l’ora di scoprire come proseguirà il percorso narrativo della serie tv.

Colpi di scena, inaspettate rivelazioni, storie d’amore e geniali piani d’azione, questo il mix esplosivo della fiction che dal 2017 tiene col fiato sospeso il pubblico e sembra avere tutte le carte in regola per continuare a farlo. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su La casa di carta 5!

Quando esce La Casa di Carta 5: data, anticipazioni e spoiler quarta stagione

Appassionati della serie tv ideata da Álex Pina gioite, La Casa di Carta 5 si farà. La notizia è stata accolta con grande gioia dai Fan della fiction soprattutto perché il finale di stagione ha lasciato molti punti in sospeso e storie da approfondire. Il capitolo infatti ha tenuto incollato al piccolo schermo il pubblico con tanti inaspettati colpi di scena: Nairobi è stata assassinata, la rapina la banca di Stato non è finita, Lisbona è ancora viva e il professore è stato raggiunto da Alicia Sierra. Tanti quindi sono gli sbocchi narrativi e, nonostante gli sforzi, l’obiettivo principale non è stato ancora portato a termine.

Per quanto riguarda la data ufficiale d’uscita, al momento non sono state ancora girate le nuove puntate La Casa di Carta ed è impossibile sapere quando esordirà su Netflix. La difficoltà risiede soprattutto nel fatto che fino a quando non rientrerà l’emergenza Coronavirus non prenderanno il via le riprese. Inoltre Itziar Ituño, l’attrice che interpreta Raquel Murillo è risultata positiva al Covid-19. Possiamo dire quindi con una certa sicurezza che il quinto capitolo non verrà pubblicato nel 2020.

Il cast della serie tv

Per quanto riguarda il cast de La Casa di Carta 5 non è stata rilasciata alcuna informazione ma è altamente probabile che tornino tutti i personaggi principali della scorsa stagione. Rivedremo quindi Úrsula Corberó nel ruolo di Silene Oliviera /Tokyo e Álvaro Morte in quello del professore.

Ci sarà poi anche Miguel Herrán nelle vesti di Aníbal Cortés / Rio, Jaime Lorente in quelle di Ricardo Ramos / Denver e Itziar Ituño nel ruolo di Raquel Murillo Fuentes / Lisbona.

