Ultime notizie coronavirus: Conte punta sulla fase 2. Gli obiettivi di Colao

Ultime notizie Coronavirus: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte venerdì 10 aprile ha comunicato di aver firmato un nuovo decreto con cui le misure in vigore sino al 13 aprile sono prorogate sino al prossimo 3 maggio. Si tratta, come sappiamo bene, di misure di contenimento adottate per evitare che si annulli il parziale miglioramento dei dati epidemiologici che misurano i contagi da Covid-19.

Nella stessa conferenza stampa Conte Ultime notizie Coronavirusha anticipato che il governo sta lavorando a quella che sarà la cosiddetta fase 2. In pratica uno step successivo nel quale saranno adottate misure con le quali dovremo accompagnare la minore incidenza numerica del virus sino all’obiettivo del contagio zero. Sarà possibile farlo praticando una serie di accorgimenti per proteggerci dal rischio di nuovi contagi. E ciò al fine di evitare che il coronavirus torni a mettere sotto pressione la tenuta del nostro sistema sanitario.

Ultime notizie Coronavirus, i compiti del gruppo di lavoro per far partire la fase 2

Nella giornata di sabato 11 aprile 2020 si è tenuto un primo confronto tra il gruppo di lavoro nominato da Conte e lo stesso Presidente del Consiglio.

Il gruppo di lavoro ha l’obiettivo di indicare misure che consentano al Paese di ripartire con gradualità e soprattutto in sicurezza. Il compito è quello di mettere a punto nuovi sistemi e modelli organizzativi. L’orizzonte temporale è strettissimo. Il lavoro da svolgere complesso perché dovrà tracciare nuovi percorsi in ambiti nevralgici come mobilità e trasporti. Da quanto emerge sarà centrale la funzione affidata dalla tecnologia. Saranno infatti messi a punto sistemi in grado di filtrare i dati di contatto sociale, tracciare i contatti sociali per fare quarantene selettive.

Chi sono gli esperti incaricati da Conte: l’elenco completo dei nomi

Ultime notizie Coronavirus – Infine vediamo l’elenco completo degli esperti chiamati da Conte per fare parte del gruppo di lavoro.

Elisabetta CAMUSSI Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca” Roberto CINGOLANI Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) Vittorio COLAO Dirigente d’azienda Riccardo CRISTADORO Consigliere economico del Presidente del Consiglio – Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d’Italia Giuseppe FALCO Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG) Franco FOCARETA Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” Enrico GIOVANNINI Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata” Giovanni GORNO TEMPINI Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giampiero GRIFFO Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità Filomena MAGGINO Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica – Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La Sapienza” Mariana MAZZUCATO Consigliera economica del Presidente del Consiglio – Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London Enrico MORETTI Professor of Economics at the University of California, Berkeley Riccardo RANALLI Dottore commercialista e revisore contabile Marino REGINI Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano Raffaella SADUN Professor of Business Administration, Harvard Business School Stefano SIMONTACCHI Avvocato, Presidente Fondazione Buzzi Fabrizio STARACE Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena – Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) Domenico ARCURI Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 Angelo BORRELLI Capo Dipartimento Protezione Civile

