Condividi su

Il volo – Un’avventura straordinaria: cast e anticipazioni concerto su Rai 1

Mettete da parte le preoccupazioni e lasciatevi trascinare dall’allegria de Il volo – Un’avventura straordinaria. Lo spettacolo, in onda oggi 14 aprile 2020 dalle 21:25 su Rai 1, mostrerà i momenti più emozionanti dello straordinario concerto che il trio formato da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto ha tenuto il 21 settembre 2015 nella splendida Arena di Verona.

Un po’ di leggerezza e buonumore è proprio quello che ci vuole in un momento così difficile per il nostro Paese, duramente colpito dal Coronavirus. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’incredibile performance del Volo!

Il volo – Un’avventura straordinaria: cast e anticipazioni concerto su Rai 1

Con la proroga della quarantena fino al 3 maggio 2020 e di conseguenza gli spostamenti ridotti al minimo indispensabile, è davvero facile perdersi d’animo. La paura del contagio, lo stravolgimento delle proprie abitudini non è cosa di poco conto ma a maggior ragione è di fondamentale importanza non abbattersi e trovare il modo per distrarsi anche tra le quattro mura di casa. È forse proprio questo il motivo che ha spinto la rete ammiraglia a trasmettere il concerto del Volo tenutosi il 21 settembre del 2015 nella magica Arena di Verona, luogo in cui si sono esibiti artisti famosi in tutto il mondo.

Lo show, prodotto da Ballandi e Friends& Partners, è stato condotto da Carlo Conti che ha guidato il pubblico tra le fenomenali performance dell’amato trio canoro. Quest’ultimo, oltre ai propri brani, ha riproposto i più grandi successi della musica italiana e internazionale passando da capolavori come Nel blu dipinto di blu, Io che non vivo senza te, Ancora è O’ sole mio a Why Why Why Delilah, Elvis Presley e Beautiful that way. Infine hanno arricchito ulteriormente la serata: Francesco De Gregori, Francesco Renga, Lorenzo Fragola e Giancarlo Giannini.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it