1 maggio 2020: sarà una Festa dei Lavoratori particolare per via dell'epidemia di Covid 19 e delle conseguenti misure di restrizione

1 maggio 2020: Concerto Roma, orario, dove guardarlo in diretta streaming

1 maggio 2020: sarà una Festa dei Lavoratori decisamente particolare per via dell’epidemia di Covid 19 e delle conseguenti misure di restrizione per cui ogni assembramento resterà vietato ancora a lungo.

1 maggio 2020: un “concertone” diverso dagli altri

Il tradizionale Concerto del Primo maggio avrà ancora una volta al centro lavoro e futuro, tuttavia, non si terrà nella consueta location di Piazza San Giovanni in Laterano. L’organizzazione del “concertone” ha scelto di metterlo comunque in scena, nonostante l’epidemia di nuovo coronavirus, ma le esibizioni si svolgeranno tra l’Auditorium Parco della Musica di Roma e diverse altre location, insomma, lontano dalle centinaia di migliaia di persone che ogni anno si affollano sotto il palco della capitale.

Dove vederlo e a che ora?

A condurlo tra un’esibizione e l’altra, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Ambra Angiolini, d’altra parte, anche il consueto orario è stato modificato: il concerto, infatti, sarà trasmesso in diretta dalle ore 20 alle ore 24 in diretta tv su Rai 3 e contemporaneamente sulle frequenze di Radio 2. Sarà possibile vedere lo spettacolo anche in streaming connettendosi al sito Raiplay che ospiterà anche un canale appositamente pensato per le persone non udenti che conoscono la lingua dei segni.

Gli artisti che si esibiranno

Ecco la line up, la lista degli artisti che hanno scelto di esibirsi al Concerto del primo maggio, seppur in questa insolita veste: Sting, Patti Smith, Vasco Rossi, Zucchero, Edoardo ed Eugenio Bennato, Gianna Nannini, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Alex Britti, Irene Grandi, Le vibrazioni, Paola Turci, Fabrizio Moro, Noemi, Tosca, Bugo e Nicola Savino, Lo Stato Sociale, Rocco Papaleo, Francesca Michielin, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Orchestra di Santa Cecilia, Fulminacci, Aiello, Fasma, Margherita Vicario, Leo Gassman e, infine, Durdust.

