Tu si que vales: ospiti e anticipazioni stasera 13 maggio

Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi travolgere dall’allegria di Tu si que vales. Lo spassoso programma televisivo, in onda oggi 13 maggio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, torna ad intrattenere il pubblico italiano con esilaranti performance e imperdibili sketch comici che le dinamiche stesse della trasmissione generano.

Proprio in questo periodo così particolare per il nostro Paese, duramente colpito dal Coronavirus, è importante tenere alto l’umore e trovare un modo per distrarsi dai problemi quotidiani. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Tu si que vales!

Il 4 maggio 2020 è iniziata la cosiddetta Fase 2 che prevede una maggiore possibilità di spostamento dei cittadini ma ancora tante sono le limitazioni da rispettare. Il Covid-19 è infatti ancora in circolo ed è necessario agire con estrema prudenza per evitare un nuovo incremento dei contagiati. Nonostante quindi le visite ai congiunti siano permesse e alcune alcuni esercizi commerciali abbiano riaperto, è molto importante restare a casa e continuare ad adottare tutte le misure di sicurezza per il contrasto e contenimento del Coronavirus. In questa situazione così particolare è facile quindi incupirsi e sentirsi scoraggiati ma esistono tante attività interessanti da svolgere tra le quattro mura della propria dimora. Leggere, studiare, dipingere, ascoltare della buona musica o più semplicemente guardare un programma televisivo divertente come Tu si que vales è un’ottima alternativa per trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul divano.

Prosegue quindi la messa in onda delle repliche del fortunato talent show targato Mediaset. Come di consueto, al timone dello spettacolo ci sarà Belen Rodriguez che presenterà gli agguerriti concorrenti in gara, determinati a mostrare il proprio talento al pubblico e alla giuria. Quest’ultima è divisa tra quella popolare, capitanata da Sabrina Ferilli, e quella composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Canale 5.

