Pensioni ultime notizie: pagamento torna a rischio. Mancano i soldi?

Pensioni ultime notizie: l’Inps è in rosso? Un bilancio in negativo di 35,7 milioni di euro, non certamente una novità, visto che già lo stesso presidente dell’Istituto di previdenza Pasquale Tridico aveva affermato a suo tempo che se ce ne fosse stato il bisogno si sarebbe ricorsi al Fondo di tesoreria dello Stato. Tra cassa integrazione, stop alle imprese, sospensione dei versamenti contributivi da parte delle partite Iva, il timore che non ci siano più i soldi per pagare le pensioni serpeggia ogni volta nelle teste dei destinatari diretti di quei pagamenti e dei media.

Pensioni ultime notizie: pagamento a rischio dal 1° luglio 2020?

Ultima voce a pronunciarsi sul tema è quella di Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps. Per quest’ultimo non è ancora il momento che il governo intervenga, ma se la situazione dovesse prorogarsi ancora oltre il 30 giugno 2020, al momento il termine ultime della sospensione per il versamento dei contributi, allora la situazione cambierà. L’Inps, in questo momento storico, segna più uscite che entrate ed è quindi logico pensare che arriverà un momento in cui non riuscirà a gestire più i vari accessi ai vari fondi.

Pensioni ultime notizie: pagamento assegni, necessario l’intervento del governo?

Intervistato dal Gr1, Loy è stato piuttosto chiaro sul tema: “Se la crisi piano piano rientra e con un sostegno del governo la situazione è gestibile. Se invece l’economia crolla e crolla quindi anche il lavoro, il problema generale dell’equilibrio ce l’avrà il Paese prima e l’Inps dopo naturalmente”. E se la crisi dovesse continuare l’intervento del governo per tenere in equilibrio il sistema pensionistico si renderà necessario? “Penso proprio di sì”, la risposta di Loy.

Diverse settimane fa già Tridico aveva affermato che fino al mese di maggio non vi era problema di liquidità e nel caso fosse stato necessario ci sarebbe stato il Fondo di Tesoreria dello Stato. In quel momento si attendeva ancora un nuovo decreto ad aprile, quello che sarà poi denominato Decreto Rilancio, per capire cosa sarebbe accaduto alla sospensione dei contributi.

