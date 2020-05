Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni stasera 26 maggio 2020

Cronaca, attualità e pronostici sulle future mosse del Governo, queste le protagoniste indiscusse Dicartabianca e Dimartedì. I due programmi televisivi, in onda stasera 26 maggio 2020 rispettivamente su Rai 3 e La7, approdano ad un nuova e appassionante puntata con tanti ospiti, servizi speciali e interviste esclusive.

Obiettivo di entrambe le trasmissioni è quello di stimolare un dibattito sociale, basato su dati certi, avulso da qualsiasi presa di posizione e in modo tale da offrire al pubblico una visione chiara delle profonde trasformazioni che sta affrontando il nostro Paese. Ma vediamo insieme cos’hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni stasera 26 maggio 2020

L’appuntamento con Cartabianca è fissato per oggi alle 21:20 su Rai 3. Come facilmente prevedibile, tema principale di stasera sarà il Coronavirus e in particolar modo le conseguenze economiche del lungo Lockdown. Mentre infatti i cittadini hanno, anche se con molte restrizioni, ripreso la propria routine, la pandemia ha trascinato l’Italia e il mondo intero in un profondo stato di crisi dal quale non sarà facile riemergere.

Il talk show tenterà poi di far luce sulle accese discussioni non solo tra maggioranza e opposizione ma anche all’interno dello stesso schieramento politico. Tutto questo e molto altro tra poche ore a Cartabianca.

I social network e lo streaming di Cartabianca

Il talk show utilizza i social network per interagire con il pubblico tramite Facebook, Twitter e Instagram.

È possibile seguire Cartabianca in streaming sul sito Raiplay cliccando su Sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le vecchie puntate della trasmissione.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni stasera 26 maggio 2020

Chissà chi trionferà nella gara degli ascolti tra Cartabianca e Dimartedì. L’agguerrito Giovanni Floris proverà a conquistare il pubblico con sondaggi, ospiti d’eccezione, servizi speciali e collegamenti esclusivi. Sebbene il talk-show non abbia rilasciato informazioni sugli argomenti che verranno trattati in puntata, probabilmente argomento centrale sarà il Covid-19. La trasmissione analizzerà le inevitabili ripercussioni economiche della pandemia e tenterà di capire quando il nostro Paese potrà riprendersi dalla grave crisi in cui versa.

Ampio spazio verrà poi dedicato alle difficoltà che i cittadini devono affrontare ogni giorno e la strategia messa in atto dal Governo per superare questo periodo così difficile. Tutto questo e molto altro stasera su La7.

I social e lo streaming di Dimartedì

Dimartedì, proprio come Cartabianca, adopera i social network per comunicare con i telespettatori tramite il profilo Facebook e Twitter.

Le puntate del talk show sono presenti sul sito del La7 dal giorno dopo la messa in onda del programma.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it