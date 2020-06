Condividi su

Report: anticipazioni e servizi stasera 1 giugno 2020 in tv

Il primo lunedì di giugno si apre all’insegna della cronaca e attualità con Report. Il programma di approfondimento giornalistico, in onda stasera alle 21:20 su Rai 3, approda ad una nuova puntata con tanti scottanti temi da affrontare.

Aggiornamenti sullo stato del Covid-19, provvedimenti del Governo e problematiche che stanno particolarmente a cuore al pubblico, questi e molti altri argomenti saranno analizzati tramite interviste, reportage e servizi speciali. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Report!

Come già detto in apertura di articolo, l’appuntamento con Report è fissato per oggi 1 giugno 2020 dalle 21:20 su Rai 3. Il servizio di Federico Ruffo, intitolato Lo sceriffo si è fermato ad Eboli, è dedicato all’emergenza Coronavirus in Campania e alle misure di sicurezza adottate per contrastare la pandemia. Vincenzo De Luca, governatore della Regione, ha adoperato una strategia di grande rigore che gli ha fruttato non pochi consensi soprattutto ora che le nuove elezioni sono alle porte.

Il programma analizzerà passo dopo passo le mosse compiute dal politico e tenterà di capire in che modo è stato gestito il Covid-19 nelle strutture sanitarie.

Anticipazioni stasera 1 giugno 2020 in tv

Report proseguirà poi con Senza fibra di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Il ricordo del Lockdown è ancora vivo nella mente di milioni di persone che per oltre due mesi hanno rispettato lo stato di quarantena e avuto contatti con il mondo esterno solo tramite cellulare e computer. In realtà la banda larga non è presente in modo omogeneo nel nostro Paese poiché gli operatori privati hanno esteso il servizio solo nei zone in cui era vantaggioso e ignorato tantissime aree.

Tale problematica era già emersa nel 2015, anno in cui il Presidente del Consiglio Matteo Renzi elaborò un progetto, chiamato Open Fiber, per portare in tutta l’Italia la fibra con il supporto dell’Enel. Ma quanti degli obiettivi prefissati sono stati portati a termine?

Report: servizi stasera 1 giugno 2020

Il reportage Le mascherine del Senato, a cura di Giulia Presutti, mostrerà come si lavora a Palazzo Madama durante l’emergenza Coronavirus. I senatori infatti votano con il tablet evitando così il blocco dell’attività legislativa e rispettando contemporaneamente anche le misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento del Covid-19.

Le linee guida sanitarie prescrivono l’utilizzo delle DPI, le mascherine più efficaci nel prevenire il contagio, solo per i medici che operano in specifici contesti assistenziali, tuttavia sono state consegnate anche ai dipendenti del Senato e i senatori. Chi le ha acquistate?

Il servizio sull’arte contemporanea

Report ci saluterà con il reportage Art – Attack di Chiara di Luca. Il servizio guiderà il pubblico alla scoperta del business legato all’arte contemporanea che negli ultimi anni ha subito una forte crescita.

Come si costruisce un marketing di questo tipo? quali fattori influiscono sul valore commerciale delle opere?

