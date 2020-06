Dove vedere la semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan in diretta tv e in streaming online gratis e le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e streaming gratis

In attesa che riparta il campionato di Serie A, la prima partita ufficiale post-Coronavirus che si giocherà in Italia sarà Juventus-Milan, la semifinale di Coppa Italia, venerdì 12 giugno 2020. Si tratta della gara di ritorno, vista che l’andata era stata già disputata lo scorso 13 febbraio, conclusasi con un pareggio (al vantaggio iniziale di Rebic aveva risposto Cristiano Ronaldo siglando un rigore). Questo significa che la Juventus dovrà vincere oppure conseguire un pareggio che vada dal 2-2 in su se vuole andare in finale. Un pareggio per 1 a 1 al 90° farebbe andare entrambe le squadre ai calci di rigore (non sono infatti previsti i tempi supplementari), mentre un altro risultato favorirebbe il Milan. L’altra semifinale, che si giocherà tra Napoli e Inter, si disputerà sabato 13 giugno.

Juventus-Milan: come e dove vedere la partita in tv e streaming online

Buona notizia per i tifosi di Juventus e Milan e per gli appassionati di calcio in generale che non sono abbonati alla pay-tv, visto che la partita sarà trasmessa in chiaro in diretta tv su Raiuno. Ci sarà un ampio pre-partita che inizierà alle ore 19.30 su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre), mentre la partita inizierà alle ore 21. Per chi non potesse comodamente sedersi davanti alla televisione, potrà accendere il PC, lo smartphone o il tablet e sintonizzarsi su RaiPlay.

Juventus-Milan 12 giugno 2020: probabili formazioni

Concludiamo con le probabili formazioni di Juventus e Milan che scenderanno in campo venerdì sera.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. All: Sarri.

(4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. All: Sarri. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Calhanoglu, Bonaventura, Paquetà; Rebic. All: Pioli.

Nelle file della Juventus è ballottaggio tra Cuadrado e Danilo, mentre Bentancur dovrebbe rimpiazzare Pjanic. Il Milan dovrà invece fare alcune scelte forzate viste le squalifiche di Castillejo e Hernandez e l’infortunio di Ibrahimovic (che peraltro era anch’egli squalificato).

