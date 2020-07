Condividi su

Brave New World: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 15 luglio 2020 debutta sulla piattaforma streaming Peacock una nuova serie tv ispirata al celebre libro di Aldous Huxley “Il Mondo Nuovo”: stiamo parlando di Brave New World. La prima stagione dello show conterà un totale di 9 episodi, uno in meno rispetto al classico format delle serie tv contemporanee, tutti dalla durata di circa 50 minuti. Uno degli attori principali sarà Joseph Morgan, conosciuto per i suoi ruoli in The Vampire Diares e The Original. A occuparsi della serie tv, invece, nel ruolo di sceneggiatore e creatore figura David Wiener. Per quanto riguarda la data di debutto in Italia dovremo attendere che una rete televisiva o piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione della serie tv per importarla nel nostro Paese.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Brave New World abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Brave New World: la trama

Come su scritto, la trama dello show si basa sul celebre libro nato dalla penna di Aldous Huxley “Il Mondo Nuovo” del 1932; di conseguenza ci ritroveremo in un’ambientazione distopica, in un futuro dell’umanità in cui tutto sembra idilliaco: la società ha raggiunto pace e stabilità grazie ad alcune originalissime disposizioni, come il divieto della monogamia, del denaro e del costrutto familiare. Le cose però nascondono una verità che sgretolerà a poco a poco l’immagine della perfezione.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Alden Ehrenreich veste i panni di John the Savage; Jessica Brown Findlay nel ruolo di Lenina Crowne; Harry Lloyd è Bernard Marx; Demi Moore interpreta Linda; Joseph Morgan veste i panni di CJack60; Hannah John--Kamen nel ruolo di Wilhelmina “Helm” Watson; Sen Mitsuji è Henry Foster; Nina Sosanya interpreta Mustafa Mond; Kylie Bunbury veste i panni di Frannie.

