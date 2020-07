Condividi su

Sorteggio Europa League 2020 ottavi: data, orario e regolamento

Sorteggio Europa League 2020: pronta a ripartire l’Europa League; gli ottavi saranno recuperati a inizio agosto, nella seconda metà del mese si disputeranno le seguenti partite della fase finale.

Sorteggio Europa League: data e orario

Sorteggio Europa League – si terrà nella consueta sede di Nyon in Svizzera; appuntamento fissato alle ore 13, subito dopo il sorteggio della Champions League, di giorno 10 luglio: il sorteggio sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Football e Sky Sport 24 (e in streaming sulla piattaforma Sky Go). Per quanto riguarda il regolamento da sottolineare che sarà diviso in tre differenti fasi: nella prima si sorteggeranno gli incroci dei quarti, nella seconda quelli delle semifinali, nella terza e ultima si sorteggerà la squadra che giocherà la finale “in casa”. Non sono previste restrizioni per gli incroci, in pratica, potranno incontrarsi anche squadre che giocano nello stesso campionato.

Le squadre rimaste in corsa

Sorteggio Europa League: a causa dell’emergenza coronavirus, non è stato possibile disputare le gare d’andata degli ottavi che vedevano protagoniste Inter e Roma, rispettivamente, contro le spagnole Getafe e Siviglia. I match si disputeranno tra il 5 e il 6 agosto: chi vince passa il turno (in pratica, si giocherà una sola partita da dentro o fuori). A quel punto si andrà a completare il tabellone delle squadre che parteciperanno ai quarti di Europa League: in corsa sono rimaste Copenhagen e Istanbul Basaksehir (andata terminata sullo 0-1), Wolverhampton e Olympiakos (1-1), Bayer Leverkusen e Rangers (3-1), Shaktar Donetsk e Wolfsburg (2-1), Basilea ed Eintracht Francoforte (3-0), Manchester United e Lask Linz (5-0). La fase finale del torneo si terrà in Germania tra il 10 e il 21 agosto, dunque, in una forma “compatta”, sia dal punto di vista spaziale che temporale, proprio come la Champions.

