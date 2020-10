Condividi su

Assegno unico 2021: importo massimo per figlio e quando si prende

Prende forma l’assegno unico insieme alla Legge di Bilancio per l’anno prossimo: il nuovo incentivo per le famiglie con figli che potrebbe fare il suo esordio a partire dal 2021. Ecco quali dovrebbero essere i requisiti, come potrebbe essere erogato e l’importo previsto a seconda dei casi.

Assegno unico universale: cos’è?

L’assegno unico universale dovrebbe trovare spazio nella prossima Legge di Bilancio: potrebbe partire già dal primo luglio 2021. L’assegno è “unico” in quanto dovrebbe accorpare tutti gli incentivi attualmente previsti per le famiglie (Bonus Bebè, Bonus mamma domani, Assegni familiari e detrazioni fiscali per figli a carico) e “universale” perché sarà esteso a tutti coloro che hanno dei figli, a prescindere dal reddito (anche se l’importo sicuramente varierà a seconda dell’Isee).

A partire da quando spetta?

Nello specifico, spetterà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni alle famiglie sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi ma avranno diritto a riceverlo anche i disoccupati. Si valuta la possibilità di erogarlo direttamente ai figli dal 18esimo al 21 esimo anno di età.

Importo massimo per figlio

L’importo dell’assegno unico universale oscillare tra un minimo di 50 euro a un massimo di 200-250 euro per ciascun figlio. L’incentivo dunque arriverà per alcuni nuclei familiari, quelli con un reddito più basso, a poco meno di 3mila euro all’anno (considerando che verrà inviato per 12 mesi). Nel dettaglio, sarà previsto un incentivo minimo pari a 50-100 euro che spetterà per ciascun figlio, a questo importo si aggiungerà quindi una maggiorazione scaglionata in base al reddito (fino a una soglia massima di 50-60mila euro di Isee all’anno, superate la quale non si riceverà il contributo) e alla presenza di figli disabili.

