Cashback Amazon 2020: “trucco” per il rimborso sugli acquisti online?

È possibile ottenere i rimborsi previsti dal Bonus cashback anche per gli acquisti online? In teoria, l’incentivo è riservato alle spese pagate con moneta elettronica nei negozi fisici, tuttavia, potrebbe esserci un modo per usufruirne su Amazon e su diversi altri portali web.

Cashback anche per gli acquisti online?

Il Cashback, nonostante i malfunzionamenti iniziali dell’AppIo e le polemiche relative agli assembramenti che avrebbe causato di riflesso, attrae e non poco gli italiani. D’altra parte, il fatto che i rimborsi siano riservati agli acquisti compiuti con moneta elettronica nei negozi fisici non può che diminuire il fascino della misura. Eppure, per aggirare questa limitazione, da quello che si può leggere in rete, potrebbe essere stato trovato un escamotage.

Trovato un escamotage?

Molti utenti infatti stanno provando ad aggirare il regolamento sugli acquisti online tramite le carte dedicate all’acquisto di prodotti e servizi di alcuni famosi brand che possono essere acquistate in tantissimi negozi, compresi i supermercati. In pratica, il ragionamento è che acquistando delle carte prepagate di Amazon, Netflix, Playstation Store e così via con una carta collegata al cashback, di fatto, si riceverà il rimborso anche se l’acquisto vero e proprio poi si faranno online. Detto ciò, il cashback di Stato va ancora incontro ad aggiustamenti per cui è possibile che presto questo genere di spese venga equiparato a quelle per le ricariche telefoniche per cui non è possibile ricevere il rimborso.

