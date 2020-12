Condividi su

Nuovi Bonus in Legge di Bilancio 2021: spazio a voucher occhiali e smartphone

Nuovi Bonus in Legge di Bilancio 2021: oltre alla proroga del Superbonus 110% e al rifinanziamento degli incentivi per l’acquisto di Tv e Mobili, con la Manovra per il prossimo anno si aggiungono all’elenco degli incentivi anche diversi microbonus.

Nuovi Bonus in Legge di Bilancio 2021: confermato il Superbonus 110%

Nuovi Bonus in Legge di Bilancio 2021: il Superbonus 110% confermato in manovra, il consistente sconto sulle ristrutturazioni dei condomini prorogato fino al 2022. In Finanziaria hanno trovato spazio anche nuove risorse per Bonus mobili e Tv. Inoltre, sono stati inseriti diversi nuovi microbonus, cioè piccoli incentivi e sconti fiscali in diversi ambiti, dall’acquisto degli occhiali fino alle spese di aggiornamento per gli Chef. Un riepilogo:

Smartphone

Un po’ sul modello del Bonus Pc, il nuovo incentivo consentirà ai nuclei familiari sotto i 20mila euro di Isee di avere uno smartphone in comodato d’uso.

Bici cargo

Credito di imposta al massimo del 30% su una spesa non superiore ai 2mila euro riguardante Bici cargo anche a pedalata assistita

Bonus idrico

Fino a 1.000 euro da utilizzare per la sostituzione di sanitari, rubinetti e soffioni doccia.

Occhiali

Voucher da 50 euro per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto progressive per le famiglie con Isee non superiore ai 10mila euro

Chef

Credito di imposta a copertura di una spesa massima di 6mila euro per l’acquisto di beni strumentali durevoli o la frequentazione di corsi di aggiornamento professionale.

