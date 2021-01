Condividi su

Made in Italy: anticipazioni puntata stasera 27 gennaio su Canale 5

Gli intrighi, gli amori e le incredibili avventure nel mondo della moda non finiscono mai per i protagonisti di Made in Italy. L’amata fiction, in onda stasera 27 gennaio 2021 dalle 21:20 su Canale 5, approda ad una nuova e appassionante puntata che sicuramente riuscirà a tenere col fiato sospeso il pubblico, curioso di seguire le vicende sentimentali e professionali degli eclettici personaggi della serie tv.

Pubblicato inizialmente su Amazon Prime Video e approdato in chiaro solo recentemente, il telefilm ha potuto contare su di un cast davvero incredibile che vanta nomi come quello di Margherita Buy, Greta Ferro, Raoul Bova e Maurizio Lastrico. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Made in Italy!

Nella nuova puntata di Made in Italy, Irene supera brillantemente l’esame da giornalista e successivamente accompagna Rita da Giorgio Armani che sta lavorando alla presentazione della prima collezione a suo nome. La giovane scrittrice conquista immediatamente lo stilista, al quale riesce a strappare anche una foto per una copertina, e, durante una serata con i ragazzi della redazione, conosce Davide Frangi, affascinante uomo che si rivela un ottimo aiutante quando riesce a risolvere una complicata e inaspettata situazione.

Nel frattempo Rita si prepara per un’intervista a Valentino a Roma ma, proprio quando nulla sembra poter cambiare i suoi piani, un imprevisto legato alla vita privata della professionista costringe la donna a restare a Milano e chiedere a Irene e Monica di prendere il suo posto. Le colleghe accettano di buon grado il lavoro ma l’avventura in capitale si rivela ben presto un fallimento in quanto lo stilista si rifiuta di parlare con loro e, inoltre, una volta tornate a casa una pessima notizia attende le due protagoniste.

