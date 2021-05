Condividi su

Prenotazioni vaccini: partono quelle per gli over 40. Ecco in quali regioni

Prenotazioni vaccini: da ieri, lunedì 17 maggio, in alcune regioni sono partite anche per gli over 40 (nel dettaglio, i nati fino al 1981). A dare il via libera il commissario Figliuolo nelle scorse settimane anche se il Generale ha comunque ribadito come le categorie prioritarie rimangano più anziani e “fragili”.

Prenotazioni vaccini: dove partono per gli over 40

Prenotazioni vaccini: anche se il ritmo della campagna di vaccinazione è lontano dal target delle 500mila dosi giornaliere e molti territori sono indietro sulle categorie più “vulnerabili” (che in base al programma di immunizzazione nazionale restano prioritarie nonostante l’avanzamento alle fasce di popolazione più giovane), da ieri lunedì 17 maggio, alcune regioni hanno cominciato a fissare gli appuntamenti con gli over 40.

Dove sono partite le prenotazioni vaccini per i nati fino al 1981? Innanzitutto, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poi Piemonte (per ora solo tra i 45 e i 49 anni, il 21 maggio anche chi ha 40-44 anni) e Puglia (prima i nati tra 1970 e 1973 nei prossimi giorni anche i nati tra il 1974 e il 1981), Sicilia, Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e dovrebbero partire a brevissimo le prenotazioni vaccini per gli over 40 in Basilicata mentre la piattaforma dovrebbe già essere stata attivata per la categoria in Lombardia.

Quest’ultima, d’altra parte, dovrebbe far partire le prenotazioni per gli over 30 dal 27 maggio. Da segnalare l’iniziativa del Lazio dove sono stati promossi, già a partire dallo scorso weekend, degli Open Day in cui si permetteva anche agli Over 40 di vaccinarsi con composto Astrazeneca (stesso cosa dovrebbe essere organizzata con quello Johnson&Johnson che in regione potrà essere presto somministrato anche dai medici di base).

Dove non c’è ancora una data?

Prenotazioni vaccini: dove devono ancora partire per gli over 40? In Toscana da lunedì 17 maggio sono partite quelle per chi ha 48-49 anni, nelle Marche i nati fino al 1981 potranno prenotarsi dal 19 maggio ma le somministrazioni per la categoria dovrebbero cominciare a fine giugno, in Liguria si parte il 21 maggio ma solo per chi ha 45-49 anni (dal 28 maggio per chi ha 40-44 anni). In Valle D’Aosta si stanno vaccinando gli over 40 ma solo se con “comorbilità”, in pratica, non c’è una data per gli over 40 in generale. Stessa cosa per Calabria, Molise, Sardegna e Provincia di Trento.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it